Ondernemer op Schier geveld door corona en geen inkomsten: ‘Ik ben moe van alle kopzorgen’

‘Hoe ziek ik ervan geworden ben, is echt ongelooflijk’, vertelt Marieke, die in het eerste weekend van de herfstvakantie geveld werd door het virus.

‘Vrijdagavond zat ik op de bank en kreeg ik ineens veel spierpijn. Het was een grieperig gevoel. Ik dacht eerst aan vermoeidheid of aan een burn-out vanwege de zorgen.’ Aan corona denkt Marieke dan nog niet.

Ze is eigenaar van kampeerboerderij De Oorsprong. Vanwege de coronacrisis gaat het daar financieel niet goed mee. Groepen annuleerden hun reis en nieuwe boekingen voor een tripje naar Schier kwamen er ook niet.

De groepsaccommodaties staan al bijna een jaar leeg en er is geen compensatie Tessa Brans - eigenaar Vakantieboerderij Springfield

‘Mijn lichaam heeft vast rust nodig, dacht ik. Ik huilde veel. Want het zorgde voor veel kopzorgen dat mensen annuleren en dat er geen vooruitzicht is’, vertelt Marieke. Haar gezondheid verslechterde na een paar dagen en ze verloor haar reuk en smaak. ‘Dat was het moment dat ik dacht: dit is corona.’

Na een week kwakkelen, doodziek

Een test gaf de bevestiging. Marieke is dan een week ziek en ineens gaat ze snel achteruit. Ze moet naar het ziekenhuis. Met de reddingsboot gaat ze naar de vaste wal.

‘Ik kreeg het heel benauwd en had ademnood’, zegt Marieke. ‘Ik voelde mij zo slecht dat ik dacht: dit is het. Ik kom niet meer terug. De jongens van de KNRM ken ik wel maar nu waren ze onherkenbaar door beschermingspakken. Ik greep een van hen bij z'n arm en zei: Pas goed op mijn kinderen.’

Ook vraagt Marieke de hulpverleners of ze nog één keer de vuurtoren van Schier mag zien. ‘De brancard werd bijgedraaid en toen kon ik het loslaten en dacht: Nu zien we het wel. Maar er werd tegen mij gezegd: Je gaat geen afscheid nemen hier!’

Vanuit het ziekenhuis maakte Marieke deze foto (Foto: Eigen foto)

Uiteindelijk belandt Marieke in het UMCG. ‘Daar was ik blij om. De medicatie sloeg gelukkig snel aan en ik werd goed geholpen.’ Na vier dagen ziekenhuis mocht ze naar huis om uit te zieken.

Eerste eilander met corona

Dat Marieke de eerste eilandbewoner is met corona, geeft haar een extra vervelend gevoel. ‘Een enorm schuldgevoel had ik tegenover de mensen die door mij tien dagen in quarantaine moesten. Ook was ik bang mensen besmet te hebben. Ik hield mij aan de maatregelen en dat heeft denk ik geholpen dat het verder beperkt is gebleven.’

Het virus bleef binnen het gezin van Marieke. Haar negenjarige dochter werd ziek en ook haar ex-man werd besmet met corona. Beiden zijn weer aan de beterende hand.

Waar ze het virus heeft opgelopen weet Marieke niet. ‘Ik ben heel voorzichtig geweest. Het zou net zo goed op Schier als op de vaste wal gebeurd kunnen zijn.’

Marieke wilde nog één keer de vuurtoren van Schier zien voordat ze naar het UMCG moest (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Met Marieke gaat het dus ook weer iets beter maar het coronavirus heeft haar gezondheid flink aangetast. Zo heeft ze longschade opgelopen en is het de vraag of ze helemaal zal herstellen. ‘Ik heb het vaak benauwd en geen energie’.

Het is heel troosteloos

In de afgelopen tijd heeft Marieke hulp gekregen van Tessa Brans van Vakantieboerderij Springfield elders op het eiland. ‘De annuleringen gingen gewoon door en ik was te ziek om mij daarmee bezig te houden. Tessa sprong gelukkig bij. Nu kan ik wel weer wat doen maar valt er weinig te doen. Sinds maart zijn de ruimtes leeg’.

Deze financiële kopzorgen kan ik niet gebruiken Marieke Blaauwwiekel, ondernemer

Tessa Brans bevestigt het sombere beeld: ‘Normaal gesproken hebben we studenten, schoolreisjes en andere groepen over de vloer. Vanwege het coronavirus zijn er geen boekingen. Het is heel troosteloos en er is weinig vooruitzicht.’

Geen compensatie

Marieke en Tessa staat het water aan de lippen. Ze hebben een eenmalige uitkering van 4000 euro gehad maar dat dekt de schade niet. Alle twee hebben ze geprobeerd aanspraak te maken op andere compensatieregelingen. ‘Daar komen wij niet voor in aanmerking. Maar we hebben wel een schade die tussen de vijftig- en honderdduizend euro ligt. Onze vaste lasten gaan gewoon door’, legt Tessa uit.

Kampeerboerderij De Oorsprong (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Haar financiële zorgen zijn groot omdat ze drie jaar geleden een nieuwe accommodatie heeft laten bouwen. ‘Die hypotheek loopt ondertussen gewoon door. Compensatie van de overheid blijft uit. We vallen tussen wal en schip.’

Gecombineerde bedrijven

De meeste groepsaccommodaties op het eiland zijn gecombineerde bedrijven. Daar zit het euvel. Tessa: ‘We hebben allemaal een veehouderij en een verhuurtak. Maar dat is niet uit luxe geboren. Het ene bedrijf kan niet zonder het andere. Dat is van oudsher al zo. Beide takken vormen vijftig procent van onze inkomsten. Samen dus honderd procent en daar zijn ook onze lasten op gebaseerd'

Ondernemers Tessa Brans en Marieke Blaauwwiekel (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Het laatste jaar hebben we voornamelijk van de inkomsten van de veehouderij geleefd, van de vijftig procent die redelijk stabiel was. Maar de lasten die gebaseerd zijn op honderd procent inkomsten gingen door. Vandaar dat we nu wel kunnen stellen dat de koek op is’, zegt Tessa. Marieke zit in dezelfde situatie. 'We zijn nu gaten aan het dichten en andere gaten gaan weer open.'

De groepsaccomodaties zijn zwaar de pineut Ineke van Gent - burgemeester Schiermonnikoog

Op verschillende manieren hebben de twee onderneemsters geprobeerd toch nog ergens inkomsten vandaan te halen. Bijvoorbeeld door aan kleinere groepen of families ruimtes te verhuren. Maar hier was weinig animo voor.

Oproep

De twee vrouwen komen alle twee van oorsprong uit Oost-Groningen. 'Zielig doen zit niet in onze aard. Wij zijn strijdbaar en willen een betere regeling. Voor ons is er geen compensatie omdat onze groepsaccommodaties geen apart nummer van de Kamer van Koophandel hebben. De compensatie zou gebaseerd moeten worden op werkelijk geleden schade', meent Tessa. Ze gaan nu een beroep doen op het Rijk voor een betere compensatieregeling.

Marieke liet afgelopen zomer haar lege groepsaccomodatie zien (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ook heeft organisatie GRAS (Groepsaccommodaties Schiermonnikoog), waarin alle groepsaccommodaties van het eiland vertegenwoordigd zijn, een brandbrief naar de gemeente Schiermonnikoog gestuurd.

Meer maatwerk

De gemeente heeft begrip voor de zorgen. 'We hebben samen met de vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron) de problemen bij staatssecretaris Mona Keijzer aangekaart. Maar daar blijft het een beetje hangen', vertelt burgemeester Ineke van Gent. 'De groepsaccommodaties zijn zwaar de pineut en er is weinig aandacht voor landelijk. Er moet ook voor hen steun komen.'

'Dit is ook cultuur hier', gaat Van Gent verder. 'Slapen bij de boer. Wil je dit in stand houden dan moet er iets gebeuren. De andere Waddeneilanden hebben dezelfde problemen. De oproepen vanuit hier hebben nog niet veel zoden aan de dijk gezet maar we willen dit soort groepsaccommodaties hier gewoon houden', legt Van Gent uit.

De gemeente Schiermonnikoog heeft ondernemers afgelopen zomer nog ruimte geboden om bijvoorbeeld meer kampeerders toe te laten. Maar omdat niet elke accommodatie die ruimte had of de benodigde sanitaire ruimte, zette dat ook niet veel zoden aan de dijk.

'We zijn continu in gesprek met de ondernemers hier op het eiland en dat blijven we ook doen.' De burgemeester heeft Marieke en Tessa nu uitgenodigd voor een gesprek.

Steun

De vrouwen zijn blij dat ze elkaar een schouder kunnen bieden. ‘Ik heb Marieke gesteund maar zij heeft mij ook gesteund. We krijgen soms bagger over ons heen van mensen die geboekt hadden en willen annuleren. Uit coulance vragen we de helft van de huurprijs. Maar sommigen willen het onderste uit de kan. Zijn het er niet mee eens en geven ons ervan langs.'

'Mensen doen soms ontzettend lelijk. Van vervelende mailtjes tot de huid vol schelden aan de telefoon. Dan bellen we elkaar even voor een oppepper. Gelukkig is het maar een klein deel en reageren de meeste gasten begripvol', zegt Marieke.

Marieke en Tessa verwachten niet veel van het aankomende seizoen: ‘Mensen durven niet te boeken, dus ook komend jaar belooft minimaal even slecht te worden als vorig jaar. Waar doe je het allemaal nog voor? Waarvoor ga je nog aan het werk als de wekker gaat?' zegt Tessa.

De dubbele zorgen trekken een zware wissel op Marieke. 'Nu krabbel ik langzaam op na de corona. Maar ik ben gewoon heel moe door alle financiële kopzorgen. We voelen ons niet gesteund en hopen dat dit snel wel zo is....'

