Snel Uitzendbureau neemt netwerkorganisatie Eemshaven.info over

Eemshaven.info kenmerkte zich in die jaren door een aanpak die anders is dan die van andere ondernemersorganisaties. De bijeenkomsten elke maand in de Delfzijlster evenementenhal, met sprekers die ondervraagd worden over de laatste ontwikkelingen in hun bedrijf of branche, hebben een zekere faam verworven. Nu houden Karla en Arnold ermee op.

Jonge ondernemers

Eemshaven.info is nu van Justin Wieringa en Janneke Kuiper. De twee zijn eigenaar van Snel Uitzendbureau in Uithuizermeeden. Wieringa begon in 2014 met Snel. Met zijn 21 jaar was hij toen een van de jongste ondernemers ooit die een uitzendbureau begon. Janneke Kuiper is sinds januari vorig jaar mede-eigenaar.

Wel nog adviseurs

Karla en Arnold Wielenga blijven het komende half jaar wel betrokken bij Eemshaven.info, voor een rimpelloze overdracht. Daarna blijven ze er als adviseur aan verbonden.

Inmiddels is Gino Hubers aangesteld als manager van Eemshaven.info. Hij krijgt de dagelijkse leiding. Hubers werkte eerder als manager bij verschillende bedrijven in de Eemshaven.