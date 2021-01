Zilveren Marcel Bosker: 'Ik was helemaal naar de kloten'

De afsluitende tien kilometer op het Europees kampioenschap in Heerenveen heeft er flink ingehakt bij schaatser Marcel Bosker. In de succesvolle jacht op de tweede plek in het eindklassement ging hij tot het uiterste. 'Het was echt knokken om bij de streep te komen.'

Bosker moest ongeveer zeven seconden goed zien te maken op de Noor Sverre Lunde Pedersen. Na 8800 meter had hij dat gat gedicht en reed hij ruim onder het schema van Pedersen.



Daarna volgden de lastigste schaatsmeters uit z'n carrière. 'De laatste twee rondjes ben ik in elkaar geslagen door de man met de hamer. Je voelt dan helemaal niks meer. Alles is doof, je handen zijn verzuurd en je weet niet meer wat je doet. Ik dacht dat de tweede plek al weer verloren was. Ik keek op het scorebord en dacht: het zal wel', beschrijft Bosker zijn helse rit de ochtend na het toernooi in Heerenveen.

Leeg Thialf

Echt genieten van de zilveren medaille kon Bosker daarna dan ook niet. 'Ik was helemaal naar de kloten. Normaal gesproken is de pijn wel snel weg, maar dat was gisteren niet zo.'

Bovendien waren de omstandigheden er ook niet naar om de tweede plaats uitbundig te vieren. 'Bij een EK Allround zit Thialf helemaal vol met Oranjefans. Dat draagt je door zo'n toernooi heen. Je hoort nu een speld vallen. Dat is heel gek als je bezig bent met het belangrijkste toernooi uit je carrière. De prijsuitreiking is met publiek altijd heel mooi. Ook emotioneel gezien,' zegt Bosker.

Roest

De tweede plaats op het EK betekende de tweede medaille bij een internationaal allround-toernooi. Drie jaar geleden pakte Bosker brons bij het Wereldkampioenschap in Amsterdam. Zijn ploeggenoot Patrick Roest was bij beide toernooien de winnaar en een klasse apart. 'Patrick is echt een stuk beter nu. Soms heb ik een paar dagen dat ik dicht in de buurt kom, maar als er kampioenschappen zijn, kan hij net wat extra's. Ik moet nu nog mijn meerdere in hem erkennen. Ik ga mijn best doen om het Patrick in de toekomst lastig te maken'.

Bubbel

De komende weken zit Bosker in de schaatsbubbel van Heerenveen. De komende twee weken rijdt hij twee wereldbekerwedstrijden op de vijf kilometer. Bij het WK Afstanden komt hij in actie bij de ploegenachtervolging. 'Bij de wereldbekerwedstrijden wil ik goede races rijden. Bij de WK Afstanden vorm ik samen met Sven Kramer en Patrick Roest het team voor de ploegenachtervolging. We zijn eigenlijk aan onze stand verplicht om te winnen. Dat is het hoofddoel nog voor dit seizoen.'

Lees ook:

- Bosker schaatst op tandvlees naar zilveren plak bij EK allround

- Bosker valt buiten de boot voor WK Afstanden