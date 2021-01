Meeste Groningse verpleeghuizen volgen complete lockdown van Oosterlengte nog niet

Het is een ingrijpende maatregel die ouderenzorginstelling Oosterlengte vrijdagavond instelde: alle woonzorgcentra zijn sindsdien afgesloten van de buitenwereld. Het besluit is zo ingrijpend dat de meeste andere ouderenzorginstellingen er nog niet toe overgaan; daar is nog wel bezoek welkom.

Oosterlengte met vestigingen in Winschoten, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Scheemda, Beerta, Bellingwolde en Nieuwolda hoopt met de vrijwillige lockdown corona buiten de deur te houden, zeker nu de besmettelijke Britse variant rondgaat.

Britse variant in de Burcht

Die Britse variant is officieel vastgesteld bij één bewoner van De Burcht in Hoogezand, dat is een locatie van ZINN. Het RIVM onderzoekt nu op verzoek van de GGD of daar meer bewoners met de Britse variant zijn besmet.

De situatie in de Burcht is ondertussen ongewijzigd, vertelt woordvoerder Marloes Lok. Begin deze maand waren een kleine twintig bewoners besmet. Hoeveel dat er nu zijn wil ze niet zeggen, omdat 'we er nog middenin zitten'.

Voor ZINN zelf maakt het eigenlijk niet uit of het om de Britse variant gaat of niet. 'Het zou niets veranderen in de werkwijze.'

Onderzoek of ook Blanckenborg 'Brits is'

Ondertussen heeft woonzorgcentrum Blanckenborg in Blijham sterke vermoedens dat ook daar de Britse variant rondwaart. Tot de jaarwisseling kwam het virus er niet binnen, nu wordt het hele gebouw als besmet beschouwd.

Het tempo waarmee het aantal besmettingen toeneemt is zo hoog dat de verpleeghuisarts vorige week de GGD heeft ingeschakeld. Die heeft vervolgens testmonsters opgestuurd naar het RIVM om te beoordelen welke variant er heerst. De uitslagen zijn nog niet binnen.

'We gaan niet volledig op slot want het is gewoon onmenselijk om mensen alleen ziek te laten zijn of alleen te laten sterven Herma Fridrichs, directeur Blanckenborg

In Blanckenborg zijn inmiddels 36 bewoners en 33 medewerkers besmet. Acht bewoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Blanckenborg wil voorlopig alle bezoek zoveel mogelijk weren. Op bezoek komen mag alleen met afspraak en de bezoeker moet dan een beschermend pak aan.

'Bezoek voor de gezelligheid moeten we gewoon niet doen', zegt directeur Herma Fridrichs. 'We gaan niet volledig op slot want het is gewoon onmenselijk om mensen alleen ziek te laten zijn of alleen te laten sterven.'

Bij hoge uitzondering mag een 'gezelligheidsbezoek'. 'Bijvoorbeeld een ouder echtpaar dat elkaar normaal gesproken elke dag ziet', zegt Fridrichs. 'Maar kun je het volhouden, blijf dan thuis. We willen er alles aan doen om elkaar op andere manieren te zien met bijvoorbeeld beeldbellen.'

Bezoek zoveel mogelijk toch welkom

Bij woonzorgcentrum Bloemhof in Ten Boer geldt code rood nu daar een bewoner positief is getest. Dat betekent dat er niet meer dan één vaste bezoeker welkom is en ook alleen op afspraak.

Zorggroep Groningen is sneller dan normaal overgegaan op deze maatregel, uit angst voor de Britse variant. 'Normaal gesproken kijken we bij een positief geval eerst naar de afdeling. Nu zijn we dus gelijk naar code rood gegaan, omdat we angstig zijn dat het virus toch binnenkomt', zegt woordvoerder Kirsten Muntendam.

Bij Veenkade in Veendam neemt het aantal besmettingen heel licht af na een grote uitbraak vorige week; de locatie van Meander blijft voorlopig wel van de buitenwereld afgesloten. De Burcht in Hoogezand is gezien het aantal besmettingen ook helemaal afgesloten voor bezoek; op andere ZINN-locaties mogen bewoners één vaste bezoeker ontvangen.

Lok: 'Een vrijwillige lockdown is hier elke dag onderwerp van gesprek, maar zover zijn we nog niet.'

Code Rood

Ook Dignis overweegt geen preventieve lockdown. De instelling heeft sinds begin december 29 bewoners aan corona verloren. Op allerlei locaties zijn er momenteel besmettingen; grote uitbraken zijn er niet. 'Maar de situatie kan elke dag veranderen', zegt woordvoerder Siets Nobel.

Zonnehuisgroep Noord heeft voor alle locaties code rood ingesteld. Dat betekent dat niet meer dan één vaste bezoeker per dag welkom is. Van een totaal bezoekverbod is geen sprake en ook bij De Hoven in Noord-Groningen speelt dit niet. Daar zijn er 'gelukkig geen grote uitbraken nu,' vertelt woordvoerder Hilda Boelens.

Voorbeeld wel gevolgd

Woonzorgcentrum Voor Anker in Hoogezand heeft het voorbeeld van Oosterlengte wel gevolgd. Daar mag alleen bij hoge uitzondering nog bezoek naar binnen, terwijl er geen uitbraak van corona is.

