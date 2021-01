‘Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk niet eens begonnen ben. In juli heb ik een aantal kennismakingsgesprekken gevoerd, heb ik gewandeld en gefietst in de regio en toen we weer serieus aan het werk gingen stond de lockdown weer voor de deur’, kijkt de oud-burgemeester van Winsum en Hoogezand-Sappemeer terug op de periode 'op Knoal'.

'Je ziet soms de neusgaten'

In dezelfde tijd als Van Mastrigt begon Marc Verschuren aan zijn periode als wethouder. Door de strengere maatregelen vanaf het najaar vergaderden het college en de gemeenteraad grotendeels digitaal. ‘Ik heb Marc één of twee keer live bij een collegevergadering gezien. Voor de rest was het vooral digitaal. Hetzelfde geldt voor de raadsleden.’

Als raadsvoorzitter presenteerde ze de raadsvergaderingen voor een camera. ‘Je bent een soort Mies Bouwman bovenop het burgemeesterschap. Ik moest er in het begin echt aan wennen. De raadsleden ook. Je ziet tijdens de digitale vergaderingen soms de neusgaten of de bovenkant van een hoofd. Wat je kwijt bent is de interactie. Ik geniet erg van raadsvergaderingen voorzitten en dit is echt anders. We moeten heel gauw weer terug naar de normale situatie, zodra het kan.’

'Het kanaal is echt onderschat'

In tijden van het digitale leven door corona heeft Van Mastrigt geen volledig beeld kunnen krijgen van Stadskanaal, maar wat ze zag stemt haar tevreden.

‘Ik vind dat Stadskanaal er goed bij ligt. Het centrum van Stadskanaal is ontzettend opgeknapt en ik heb genoten van het buitengebied, waar ik vaak met de hond heb gewandeld. Het kanaal is als toeristische trekpleister echt onderschat. Hier kunnen meer bootjes naartoe.’

Nieuwe burgemeester

De taak van Van Mastrigt zit erop: Klaas Sloots wordt komende woensdag benoemd als de nieuwe burgemeester van Stadskanaal. Van Mastrigt, zelf woonachtig in Winsum, is van plan de Kanaalstreek te blijven opzoeken.

‘Ik blijf terugkomen, zeker. Het is hier een heel mooi gebied, zeker wanneer je in Nederland op vakantie moet gaan door corona. Je hebt bijna het idee dat je in het buitenland bent, zo mooi is het.’

