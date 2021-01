Overvaller van tankstation en restaurants in Stad krijgt mogelijk twee jaar cel

Van de twee jaar is een half jaar voorwaardelijk. Het OM vindt ook dat de man na zijn celstraf voor maximaal anderhalf jaar moet worden opgenomen in een kliniek.

Inbraak in restaurant en bar Hoornsemeer

De Stadjer ontkende de inbraken op 11 en 15 oktober 2019 in een restaurant in het centrum van de stad en een bar aan het Hoornsemeer. Van de beide panden werd de ruit in de toegangsdeur kapotgeslagen.

Een buurtgenoot zag een man in het restaurant wat eten en daarna geld uit de kassalade halen. De dief ging er vandoor op een bakfiets. Van de inbraak zijn camerabeelden gemaakt. De politie herkenden de verdachte op die beelden.

Eerst bekennen, dan ontkennen

De man bekende in eerste instantie bij de politie, maar bij de rechter ontkende de Groninger weer. Dat maakt hem alleen maar ongeloofwaardig, meent de officier van justitie.

In de bar aan het Hoornsemeer waren twee inbrekers actief. Die inbraak was ook op beeld vastgelegd. De agenten vonden op het terras een zaklamp met daarop dna-materiaal van de verdachte. De man werd dezelfde nacht samen met een vriend in Leeuwarden aangehouden voor een inbraak in een café in de Friese hoofdstad. Voor deze laatste inbraak zijn beiden al veroordeeld.

'Ik heb een idee'

De Stadjer wordt ook een overval op 9 november bij een tankstation in Groningen verweten. De medewerkster van het station was net klaar met haar werk toen zij in haar auto nog even op haar telefoon keek. Op dat moment werd de deur van de bijrijderskant opengetrokken en riep een man met een mes in de hand: ‘Ik heb een idee, jij stapt uit en dan neem ik de auto mee’.

De man graaide de tas van de vrouw van de bijrijdersstoel en vertrok. De vrouw belde de politie, ze zag dat op dat moment met haar pas werd gepind in twee winkels.

Mes en gestolen bankpas op zak

De agenten bekeken in de winkels de camerabeelden van de pintransacties en herkenden de 38-jarige Stadjer. De man werd aangehouden, hij droeg de tas van het slachtoffer bij zich en had een mes op zak. De tas had hij gevonden, zei hij tegen de rechter.

De man wordt ook een inbraak in een café aan de Kleine Kromme Elleboog verweten, maar hiervoor was volgens de officier van justitie te weinig bewijs. Ze vroeg de rechter de man voor dit feit vrij te spreken.

De Stadjer heeft een strafblad van 33 kantjes en staat op de veelplegerslijst. De rechter doet over twee weken uitspraak.