Volgende week eerste vaccinaties Groningse verpleeghuisbewoners

Bewoners moeten zelf of via familie per brief toestemming geven voor de vaccinatie. Zonnehuisgroep Noord heeft die brieven maandag net de deur uit gedaan, maar weet al wel hoeveel bewoners een vaccinatie willen. Woordvoerder Petra de Haan: 'Dat hebben we begin januari al geïnventariseerd.' Van de 447 verpleeghuisbewoners reageerden 20 mensen niet en willen 22 de prik niet.

405 bewoners gaven aan de vaccinatie wel te willen. Zij moeten de brief dus nog wel ondertekend terugsturen. Dat kon niet eerder dan deze week, omdat het om standaardbrieven gaat waarin een specifiek vaccin wordt genoemd, vertelt De Haan. 'Bewoners geven die toestemming alleen voor het in de brief vermelde vaccin. We wilden dat eerst afwachten en honderd procent zekerheid hebben. We dachten eerst dat het Moderna zou zijn, maar we hebben zaterdag gehoord dat het om het Pfizer-vaccin gaat.'

Eerste bewoners in het land hebben prik al gekregen

Maandag is landelijk al een start gemaakt met de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Het gaat in eerste instantie om 15.000 bewoners van elf zorginstellingen; hier zitten geen Groningse bij. Zonnehuisgroep Noord hoopt direct na deze groep te kunnen starten.

'We willen het in de ochtendroutine meenemen. We helpen mensen met uit bed komen en aankleden. Als ze hun bovenarm nog ontbloot hebben kunnen we makkelijk vaccineren. Dat geeft zo min mogelijk onrust voor cliënten.'

Bij ZINN zijn de brieven aan bewoners vorige week de deur uitgegaan; het vaccin is nog niet besteld. Woordvoerder Marloes Lok: 'De brieven moeten binnen een week ondertekend terug zijn. Dat wachten we af, want we willen eerst inschatten hoeveel vaccin we nodig hebben. Als we nu al bestellen, bestellen we misschien te veel of te weinig en we willen niks verspillen.'

Niet alle bewoners mogen al

De vaccinatie is alleen bedoeld voor bewoners die een indicatie volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hebben, oftewel: de verpleeghuisbewoners. De ouderen die zonder zo'n indicatie in een woonzorgcentrum wonen zijn pas later aan de beurt en krijgen de prik van hun huisarts. Dit zijn over het algemeen mensen met een minder kwetsbare gezondheid.

Dat maakt het wel extra lastig, vertelt Petra de Haan van Zonnehuisgroep Noord. 'Het is wel verwarrend. Je krijgt straks dus dat iemand die ernaast woont niet gevaccineerd mag worden; iedereen woont hier gewoon onder één dak. We hopen dat het vaccineren via de huisarts ook snel op gang komt.'

Hoe zit het met tijdelijke en nieuwe bewoners?

Het is al met al een enorm complexe organisatie, schetst Marloes Lok van ZINN. Daar is gekozen om revalidanten ook mee te nemen in de eerste vaccinatieronde; die zijn mensen die bijvoorbeeld na een heupoperatie tijdelijk in een verpleeghuis wonen om te herstellen. 'Wat doe je met mensen die tussen de eerste en tweede prik naar huis mogen? Daarvan hebben we gezegd dat ze de tweede prik ook bij ons krijgen.'

Nieuwe bewoners die binnenkomen na de eerste ronde vallen buiten de boot. Zij zullen moeten wachten totdat ze via hun huisarts aan de beurt zijn. 'Want we krijgen maar één keer een hoeveelheid vaccin en die kunnen we niet bewaren.'

Zonnehuisgroep Noord heeft wel een beetje marge genomen in de bestelling. 'Voor de twijfelaars en voor nieuwe opnames die in de tussentijd zijn geweest. Maar we hebben het wel zo nauwkeurig mogelijk gedaan.'

Niet alle instellingen zijn er klaar voor

Ouderenzorginstelling De Hoven is nog niet klaar om te beginnen. Maandag gaan de brieven naar de 450 bewoners van verpleeghuizen de deur uit. Die moeten vervolgens binnen een week ondertekend weer zijn ingeleverd. Zorggroep Groningen en Meander zijn er ook nog druk mee bezig en kunnen pas later meer vertellen over de vaccinaties.

Blanckenborg zit door uitbraak in lastige positie

Woonzorgcentrum De Blanckenborg in Blijham wil komende week veertig vaccins bestellen. Alleen bewoners die nog niet besmet zijn met het coronavirus komen in aanmerking, want wie besmet is moet vier weken wachten. Maar ondertussen heeft directeur Herma Fridrichs een andere zorg: er is onvoldoende vaccin voor het personeel.

'Ik wil eigenlijk heel graag die ring om bewoners vaccineren maar een derde van onze mensen heeft nog niet eens een afspraak kunnen krijgen omdat het vaccin op is. Ondertussen moet datzelfde vaccin ook naar bewoners, ik volg het soms even niet meer', verzucht Fridrichs.

