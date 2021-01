De Koffiecorner #108: (met Wouter Gudde) 'De economie heeft ons ingehaald'

Wouter Gudde is in deze aflevering van De Koffiecorner te gast. De algemeen directeur van FC Groningen vertelt over de plannen van de club. Er wordt gesproken over het stadion, want Gudde wil het aantrekkelijker maken voor supporters om straks weer wedstrijden te gaan bezoeken. De beleving in en rondom het stadion wordt aangepakt. Zo komt er een nieuwe geluidsinstallatie, meer horecapunten en hebben de supporters een zak 'virtueel' geld gekregen om het stadion aan te pakken.

(Foto: )

- Niiwino Geertsema: 'Gebeurt er qua marketing nog wat in Japan?

- Wouter Gudde: 'Als Buijs tegen FC Twente weer zo in beeld was gebracht hadden we contact gezocht met ESPN.'

- Wouter Gudde: 'Er wordt dit jaar nog met publiek gespeeld.'

- Martin Drent: 'Iedere speler kan er een keer worden uitgehaald, ook Daniël van Kaam.'

- Wouter Gudde: 'Ik ben elke keer weer blij als de video-walls aangaan.'

