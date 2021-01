Weldoener schenkt nieuw beeld voor op graf: ‘Heel, heel erg mooi!’

Er is positief nieuws voor Erik Folkers en zijn dochter Kim uit Stadskanaal. Vorige week vertelden de twee over het beeld dat van het graf van hun vrouw en moeder is gestolen.

Het beeld is helaas nog niet teruggebracht, maar anonieme weldoeners schenken de familie een nieuw beeld. ‘Ik vind dit heel, heel erg mooi!’, vertelt Erik.

Beeld gestolen

Emotioneel praatte Erik over wat hem en zijn dochter is overkomen. Op 8 februari 2020 overleed Hennie, de vrouw van Erik en de moeder van Kim. Ze was al langer ziek. Voor haar overlijden zag ze een beeld van een engel. Hennie wilde erg graag dat dat beeld op haar graf zou komen staan. En dat gebeurde.

Maar in het eerste weekend van dit nieuwe jaar werd het beeld gestolen. Door wie, dat is nog steeds onbekend. Erik deed een hartenkreet in de hoop dat de dief of dieven het beeld zouden terugbrengen, maar dat is niet gebeurd.

Daarom schieten een man en vrouw uit De Wilp te hulp. Zij schenken precies zo’n beeld aan de familie.

Liever anoniem

Ze willen liever niet bij naam genoemd worden, want ‘het gaat niet om ons’. De vrouw zag het bericht op sociale media voorbij komen: ‘Ik dacht: dit kan gewoon niet. Deze mensen hebben al zoveel verdriet. Wij willen hen heel graag helpen.’

De man en vrouw handelen af en toe in beeldjes. ‘Wij halen af en toe wat beelden op bij een kennis, dat vinden wij gewoon leuk voor in de tuin. Er is hier ook veel grond om te vullen. En soms verkopen we ook wat, maar dat is geen vetpot hoor.’

Heel erg blij

De anonieme weldoeners gaan eenzelfde soort beeld als dat gestolen is bestellen bij de kennis. ‘En dan komt dat waarschijnlijk begin februari binnen’, vertelt de vrouw. ‘Erik en zijn dochter mogen zelf kiezen welke kleur engel zij willen. Hebben ze het liefst weer een witte? Dan regelen wij dat.’

Erik kan door de gift zijn geluk niet op. ‘Ik vind het aanbod geweldig, maar ik wil wel betalen. Iedereen heeft het moeilijk in deze tijd’, reageert hij in eerste instantie. Toen hem werd verteld dat dat niet nodig is, wist hij even niet wat hij moest zeggen. Maar kort daarna: ‘Wauw, ik vind het heel, heel erg mooi. En ik wil deze mensen heel erg bedanken!’

Erik en de anonieme weldoeners zijn met elkaar in contact gebracht. Binnenkort zal het graf van Hennie er weer net zo bij staan als voor de diefstal.

