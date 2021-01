Sloop De Molenberg halfjaar vertraagd, theater gaat tijdelijk naar Evenementenhal

Als het coronavirus het toelaat, hoopt theaterdirecteur Daniël Wever er in oktober de eerste voorstelling te kunnen doen.

Tegenvaller ontwerpteam

In Delfzijl wordt een nieuw 'cultuurcluster' gebouwd waar het theater, de bibliotheek en cultuurinstelling IVAK in komen. De sloop van het huidige complex zou deze zomer beginnen, maar dat loopt een halfjaar vertraging op. Het kiezen van het ontwerpteam duurde langer dan gepland.

'Het is een groot project, dus we moesten het Europees aanbesteden. Er waren partijen die het er niet mee eens waren dat ze niet mee konden naar de volgende ronde. We zijn daarin in het gelijkgesteld, maar daar ging wel een aantal maanden overheen', vertelt projectleider René Siebring. De sloop van het complex start daardoor begin volgend jaar.

Geen rondreizend theater

Wever had het idee om tijdens de werkzaamheden rond te reizen door de gemeente, maar dat bleek niet haalbaar: 'We zijn langs dorpshuizen en clubhuizen gegaan en dan kom je erachter dat het op zich prima locaties zijn, maar je loopt tegen allerlei problemen aan. Je moet telkens alle spullen meeslepen en de techniek aanpassen. Het is niet zo eenvoudig als ik op voorhand dacht.'

De theaterdirecteur had de hoop gevestigd op een authentieke boerderij in Weiwerd, vlak buiten Delfzijl, maar dat kon uit veiligheidsoverwegingen niet doorgaan. 'Het ligt dicht tegen het chemiepark aan. Als je daar voor tweehonderd mensen een theatervoorstelling doet en er gebeurt wat, heb je een probleem.'

Stoelen en lampen gaan mee

Uiteindelijk kwam Wever terecht bij de Evenementenhal, die sinds 1 januari in handen is van ondernemer Lammert Hekman. Hij is ook eigenaar van café Het Lokaal, schuin tegenover De Molenberg. Het gebouw gaat nu verder onder de naam Eemsdeltahal.

'We bouwen een oplopende tribune voor 180 tot 200 mensen met stoelen uit De Molenberg', zegt Wever. 'Het licht, geluid en de doeken nemen we allemaal mee. Er komt een speciale ruimte voor de kleedkamers. We bouwen er echt een heel theater in.' Hij hoopt het 'Molenberg aan de haven' te kunnen noemen.

De programmering zal er iets anders uitzien, omdat er minder bezoekers in passen. In de zaal van De Molenberg passen meer dan vijfhonderd mensen. Grote namen als Youp van 't Hek en Brigitte Kaandorp zullen daarom volgens Wever eerder een try-out doen op de tijdelijke locatie, in plaats van een reguliere voorstelling.

In oktober eerste voorstelling

Het plan voor de tijdelijke locatie moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Eemsdelta. 'Het is de bedoeling dat we in juni verhuizen. Na de zomervakantie willen we alles inrichten, zodat we begin oktober de eerste voorstelling kunnen doen. Dat is nog redelijk hard werken om dat te halen', zegt Wever.

Naar verwachting zal eind 2023 of in de loop van 2024 het nieuwe theater aan het Plein de Molenberg klaar zijn. Het ontwerp wordt gemaakt door het Groningse architectenbureau De Zwarte Hond.

De Bolder

Ook horecacomplex De Bolder wordt gesloopt. Het naastgelegen casino Atlantic City blijft op de huidige locatie. De gemeente Eemsdelta is nog in gesprek met de Rabobank of die naar een andere locatie wil verhuizen.

Het nieuwe cultuurcluster kost 22,6 miljoen euro. Daarvan komt 7,5 miljoen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

