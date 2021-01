Meer dan 100 nieuwe coronabesmettingen in gevangenis Ter Apel

Het totale aantal besmettingen komt daarmee op 137. Dat betekent dat nu meer dan een derde van de 407 gedetineerden besmet is met het virus.

Sinds zondag 10 januari is de gevangenis van Ter Apel al in 'lockdown'. Dat houdt in dat alle gevangen dag en nacht in hun cel moeten blijven en dus ook niet kunnen douchen of luchten. Normaal werken, sporten of luchten gedetineerden overdag.

Kritiek van personeel

De ingrijpende maatregel werd genomen nadat personeelsleden kritiek uitten over het gebrek aan maatregelen in de gevangenis. Ze wilden dat gedetineerden van verschillende afdelingen bij het luchten beter werden gescheiden zodat ze elkaar niet konden besmetten.

De ruim honderd gedetineerden die nu positief zijn hebben volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geen of milde klachten. Ze zitten nu 7 dagen in quarantaine en op advies van de GGD blijft dat nog een week zo.

Dagprogramma in beperkte vorm weer opgestart

Voor de gedetineerden die niet besmet zijn is het dagprogramma in 'beperkte vorm weer opgestart'. Vanwege de situatie in de gevangenis dragen ze verplicht mondkapjes.

Ook vraagt de organisatie advies aan het Outbreak Management Team (OMT) om te zien of de huidige coronamaatregelen binnen de gevangenissen voldoende zijn. Dat gebeurt ook vanwege de opmars van de Britse variant van het virus.

