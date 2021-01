Kleedkamer Noord #9: 'Het schieten van Rudez tegen Leiden valt vies tegen'

Deze week bespreken we de veegpartij in Leiden, waar Donar flink klop kreeg. Ook gaat het over Lycurgus en bellen we met Georgië. Daar proberen de voetbalbroers Goguadze oet Oskerd een contract te verdienen bij een profclub.

In de versnelde ronde behandelen we de topweek van basketballer Rienk Mast, de bronzen judomedailles van Polling en Grol in Qatar, de schaakprestaties van Van Foreest op het Tata Steel-toernooi en de manier waarop Marcel Bosker zich naar zijn tweede internationale allround medaille schaatste. Daarnaast vragen we bij Siemen Mulder een rode kaart aan en is Klaas Drewel weer eens te horen.

-Karel-Jan Buurke: 'Het schieten van Rudez tegen Leiden valt vies tegen'

-Henk Elderman: 'Een contract voor alle drie Goguadzes gaat niet lukken'

-Karel-Jan Buurke: 'Het moet beter, maar leuk dat de volleybalbond het probeert met livestreams'

-Henk Elderman: 'Van Foreest is nog steeds lichtjaren verwijderd van Giri'

-Niiwino Geertsema: 'Siemen, mag ik bij jou een rode kaart voor Tadic aanvragen?'

-Henk Elderman: 'Heb jij wel sport gekeken?!... Ja, ik heb ook niet alles gezien, hoor'

Goed gemutst en met Elfstedentochtboek (links) (Foto: Berton van Balveren/RTV Noord)

Inschrijfformulier van Jaap Nienhuis (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Beluister Kleedkamer Noord #9 hier:

