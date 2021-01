Broer vermoorde Els Slurink: ‘Ze leeft in mij, ze is onderdeel van wie ik ben’

De politie hing maandag posters van de in 1997 vermoorde Els Slurink op in bushokjes in Stad. Haar broer Jaap Slurink staat er ambivalent tegenover.

Het boek Els Slurink is voor hem niet gesloten. Nooit, zo lang het mysterie rond haar dood niet is opgelost. Maar haar dood speelt geen dagelijkse rol meer in zijn leven. Broer Jaap Slurink, die op de Veluwe woont, is niet alleen maar de broer van een vermoorde zus.

De dood van zijn zus is als een hoofdstuk in een boek. Het boek ligt al jaren in de kast, maar wordt nu weer afgestoft. ‘Persoonlijk zit ik daar niet echt op te wachten’, vertelt hij. ‘Maar toch hoop je dat er iets uit komt. Dat er iemand met informatie naar de politie stapt.’

Steek in het hart

Els Slurink werd in 1997 dood gevonden in haar woning aan het Van Brakelplein in Stad. De psychologe was anderhalf jaar daarvoor naar Groningen verhuisd voor een baan bij het Academisch Ziekenhuis Groningen. Ze deed onderzoek naar kinderen die vermoedelijk seksueel misbruikt waren.

In maart van dat jaar verschijnt ze niet op haar werk. Niks voor haar, daarom gaan twee collega’s naar haar huis. Els blijkt niet meer te leven: ze is met een steek in het hart omgebracht.

De politie stelt een dna-spoor veilig, maar de eigenaar van dat spoor is nooit boven water gekomen. De politie heeft het onderzoek altijd geopend gehouden.

'Haar dood heeft mijn leven niet verwoest'

Inmiddels beïnvloedt de zaak Slurinks leven niet meer enorm. ‘Dat betekent niet dat ik niet van haar hou’, zegt hij. ‘Ze leeft in mij, ze is onderdeel van wie ik ben. Maar haar dood heeft mijn leven niet verwoest. Dat wil ik ook niet.’

De nabestaanden zijn van tevoren op de hoogte gesteld van de postercampagne en de uitzending van Opsporing Verzocht die gewijd wordt aan de 24 jaar oude moord. Hij had niet verwacht dat de posters van zijn zus overal zouden komen te hangen. ‘Het is een goede manier om hopelijk achter het verhaal te komen wat er nou met haar gebeurd is die nacht.’

Geen valse hoop

Hij wil ook geen valse hoop hebben. ‘Het is inmiddels lang geleden, het kan best zijn dat degene die meer weet niet meer leeft’, zegt Slurink. ‘Maar, en dat is ook het lastige aan een onopgeloste moordzaak, je wilt wel het gevoel hebben dat je er alles aan gedaan hebt om het op te lossen.’

Hij hoopt dat iemand zich meldt met meer informatie. Of, dat zou helemaal mooi zijn, de dader zelf. ‘Het zou goed zijn als diegene zich uit zou spreken. Ik kan dat niet afdwingen, dat is niet aan mij. Ik hoop dat het gebeurt. Ik denk dat het ook goed is voor diegene zelf, om zijn of haar ziel op orde te krijgen.’

Jaap Slurink komt nooit meer in Groningen. ‘Ik heb er eigenlijk niet zoveel te zoeken. Els zit in mij, daarvoor hoef ik niet naar Groningen.’

