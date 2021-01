'Mama, je gaat met een verkrachter'; OM eist cel in zedenzaak

Een 48-jarige man uit Nieuwolda moet voor het verkrachten van zijn toenmalige vrouw en ontucht met zijn stiefdochter mogelijk drie jaar de cel in. De officier van justitie eiste dat hiervan een jaar voorwaardelijk is.

De stiefdochter was 14 jaar oud toen zij haar moeder een berichtje stuurde: 'Mama, je gaat met een verkrachter'. Het meisje was in de herfstvakantie van 2018 bij haar vader gaan wonen. De ouders dachten aan puberperikelen.

Totdat het meisje het bewuste berichtje stuurde. Ze vertelde toen dat zij seksueel werd misbruikt door de nieuwe man van haar moeder. Dit gebeurde vanaf september 2016, ze was toen net dertien geworden. Dat was uiteindelijk ook de reden dat ze bij haar vader wilde wonen. Samen met haar vader deed ze begin 2019 aangifte tegen haar stiefvader.

Ook moeder deed aangifte

Ook de moeder deed aangifte van mishandeling en verkrachting. Ze was eind 2017 al eens naar de politie gestapt in verband met een mishandeling door haar nieuwe partner in Haule, waar beiden woonden. Het kwam toen niet tot een vervolging.

De aangifte van haar dochter was voor haar het duwtje in de rug om opnieuw aangifte te doen. Ze was in januari 2019 nog mishandeld en verkracht door haar inmiddels ex-man. Het gezin woonde toen in Stadskanaal. De man werd aangehouden en werd na tien maanden op voorwaarden en met een enkelband op vrije voeten gesteld.

Voorwaarden overtreden

Een van de belangrijkste voorwaarde was een contactverbod met de slachtoffers. Ook kreeg de man een alcoholverbod opgelegd en werd hij hierop gecontroleerd. Het reclasseringsrapport was lovend, de verdachte hield zich aan de opgelegde voorwaarden.

Op zitting bleek dit allerminst waar te zijn. De man verklaarde dat hij na zijn vrijlating weer (seksueel) contact had met zijn ex-vrouw. Ook waren beiden op vakantie geweest. De vrouw werd hierover op zitting onder ede gehoord. Zij beaamde deze opmerkelijke wending. Maar een verzoening was dit volgens haar niet. Ze was te bang voor de verdachte en voelde zich te erg onder druk gezet. Ze durfde dit contact niet te melden.

Toch voldoende bewijs

Aan dit hernieuwde contact kwam in september een eind. De officier noemde desondanks de aangiftes van de vrouw en haar dochter geloofwaardig en consistent. Er was geen direct ondersteunend bewijs, maar wel getuigen die verklaarden over de opvliegerigheid van de verdachte en zijn drankgebruik. De verdachte neemt het volgens de officier niet zo nauw met de waarheid, nu hij de reclassering ook behoorlijk heeft voorgelogen door de voorwaarden te overtreden. Hij eiste voor beide slachtoffers een schadevergoeding van in totaal 24.000 euro.

Advocaat Eric Stoeten pleitte voor vrijspraak. Volgens hem is er te weinig bewijs. Een verdachte kan niet worden veroordeeld op basis van alleen de aangifte. Meer bewijs ontbreekt in het dossier, meende de raadsman.