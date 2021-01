Berendien (99) herstelde van corona: 'Zonder mijn dochter was ik er niet meer geweest'

Het was Tweede Kerstdag, toen Gerard Sanders aan Expeditie 1,5 meter-presentator Ronald Niemeijer liet weten dat hij zich een beetje zorgen maakte over zijn buurvrouw, de destijds 98-jarige Berendien Wagenaar.

In het dorpje boven de rook van Mussel woont Wagenaar normaal gesproken in haar eentje, wat niet altijd even gezellig is. Zeker niet in coronatijden. Tot overmaat van ramp kreeg het coronavirus ook nog vat op Wagenaar, omdat ze besmet was geraakt door een thuishulp. 'Daardoor werd het contact met ons wat minder', zegt Sanders. 'Elke keer als we haar zagen, vertelde ze dat ze even moest gaan liggen omdat ze zo ontzettend moe was.'

Hart onder de riem

Om Wagenaar door die moeilijke periode heen te helpen, kwam haar dochter Renée van den Bos eind december een poosje over uit Ierland voor wat extra zorg. Gerard Sanders en zijn vrouw wilden hun buurvrouw ook een hart onder de riem steken en een vogelhuisje van RTV Noord cadeau doen als steuntje in de rug. Diverse vogelhuisjes werden door Koert Lich aan RTV Noord geschonken 'voor mensen die het écht verdienen'. En Wagenaar is volgens Sanders ook nog eens een echte natuurliefhebber.

Het wordt zo nog knokken om haar 99ste verjaardag te halen Renée van den Bos - Dochter van Berendien Wagenaar

Het ging niet goed met de gezondheid van Wagenaar, vertelde Van den Bos toen Gerard Sanders en Ronald Niemeijer het vogelhuisje voor Wagenaar kwamen brengen. Maar de dochter van de 98-jarige dame wist zeker dat het presentje in de smaak zou vallen. 'Geweldig, dat vindt ze vast hartstikke leuk', zei Van den Bos, die daarna snel weer naar binnen moest om haar moeder te verzorgen. 'Het wordt zo nog knokken om haar 99ste verjaardag te halen.'

Jaartje bijschrijven

Die 99ste verjaardag vond plaats op 10 januari en Wagenaar kan nu met trots vertellen dat ze een jaar heeft mogen bijschrijven, want ze wist van het coronavirus te herstellen. Wagenaar kan er inmiddels met enig gevoel voor humor op terugblikken. 'Ik dacht: wat akelig voor mijn dochter. Normaal gesproken komt ze rond deze tijd altijd langs om mijn verjaardag te vieren, maar nu komt ze voor mijn crematie.'

Het leven van Wagenaar bungelde door het coronavirus aan een zijden draadje, denkt ze. Gelukkig hielp de goede zorg haar erbovenop. 'Ik was doodziek en voelde allemaal scheuten in mijn hoofd. Zonder mijn dochter was ik er niet meer geweest. Ik had geen beter medicijn kunnen krijgen dan haar, alle lof voor mijn dochter.'

Blij

En zo kan Wagenaar ook op haar 99ste nog genieten van de kleine dingen in het leven, zoals de vogels in haar tuin. 'Ik word hier héél blij van', besluit ze glimlachend.