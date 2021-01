Defensie kan niet alle Groningse zorginstellingen helpen

Defensie wordt in Groningen relatief vaak ingezet in verzorgingshuizen (Foto: RTV Noord)

Het is een laatste strohalm voor zorginstellingen in deze coronapandemie: ondersteuning vragen aan Defensie. Verpleeg- en verzorghuizen kampen soms met zoveel besmet personeel dat er handen te kort zijn. Maar het lukt defensie niet om overal te helpen waar het nodig is.

Prioriteit elders hoger

In zeker twee gevallen is dus een Groningse aanvraag afgewezen. ‘Daar is Defensie langs geweest, hebben ze tips en suggesties gegeven maar was de boodschap: de nood is bij een ander hoger, dus daar prioriteren we’, zegt woordvoerder Kirsten Smit van de Veiligheidsregio. Om welke instellingen het gaat is niet bekend.

‘Als je kijkt naar de geneeskundige capaciteiten van defensie, dan is dat niet onuitputtelijk. Dat zijn gewoon de feiten’, zegt Henkjan Pap, woordvoerder bij Defensie. ‘Je kunt geen mensen inzetten die je niet hebt, dat begrijpt iedereen. Hoe jammer het ook is.'

Hier helpt Defensie

Bij vier zorginstellingen in Groningen werkt nu personeel van Defensie. In woonzorgcentrum De Veldspaat in Groningen helpen twintig militairen. In revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl zeven. De Burcht in Hoogezand wordt ondersteund door vier militairen en in Veendam helpen nog eens vier militairen bij een instelling van Meander.

'Het is geen vredestijd, het is crisis'

Defensie heeft dus maar een beperkt aantal militairen dat inzetbaar is aan het bed. Maar ze helpen ook op andere manieren: planners, schoonmakers of hygiënespecialisten. Een van hen is Majoor Roel, hij wil niet met zijn achternaam in de publiciteit. Hij heeft Zorggroep Meander in Appingedam deze maand ondersteund.



De rollen in het management werden nog uitgevoerd alsof er niets aan de hand was, zegt de majoor aan de telefoon vanuit de achterhoek. ‘Maar dat past niet bij de problemen die ze op een bordje krijgen. Het is geen vredestijd, het is crisis.’

Klein team, geen Poolse landdag

Majoor Roel kijkt eerst twee dagen mee in Veendam, daarna gebeurt alles digitaal. ‘Je moet elkaar toch even zien bij zoiets om de ernst erbij te krijgen.’ De majoor bespreekt met zorgdirecteur Jolande Ellenbroek en managers wat er moet gebeuren.

Met hulp van de majoor wordt een een crisisteam opgetuigd. ‘Je moet snel een klein team hebben uit alle disciplines die ook mandaat hebben, geen Poolse landdag.’ Het team moet de huizen van Meander door de crisis loodsen.

‘Na de eerste golf hebben ze heel goed de richtlijnen op papier gezet, nu lag de focus op het controleren, handhaven en implementeren daarvan’, zegt de majoor.

'Pakken dingen op zoals wij dat ook doen'

Majoor Roel is inmiddels al weer bij een andere zorginstelling gestationeerd om daar te helpen. Maar hij laat Meander met een goed gevoel achter. ‘Het viel me op dat deze organisatie heel snel kon schakelen, ze hebben in korte tijd grote slagen gemaakt en pakken dingen nu op zoals wij dat ook doen.’

Groningen krijgt veel hulp

Groningen krijgt op dit moment de meeste ondersteuning van de noordelijke provincies. In Friesland is geen steun van Defensie nodig. In Drenthe helpen militairen bij Treant Zorggroep in Hoogeveen. De meeste hulp biedt Defensie in Utrecht. In het Universitair ziekenhuis werken 160 man militair personeel van op de COVID-afdeling en de intensive care.

