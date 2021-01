75 jaar RTV Noord, een jubileum in stilte

Vandaag precies 75 jaar geleden was de eerste radio-uitzending van de RON, de voorloper van RTV Noord. Maar het is dit keer een sober jubileum, zonder receptie of feestelijke bijeenkomsten.

Er zit vandaag door corona maar een handjevol mensen op onze redactie, alleen degenen voor wie het strikt noodzakelijk is om op de Mediacentrale te werken is welkom. De rest van de verslaggevers en redacteuren werkt vanuit huis. Met net zo'n kleine groep mensen begon op 19 januari 1946 de eerste radio-uitzending van de RON, de Regionale Omroep Noord.

Eigenlijk werd er al vanaf mei 1945 radio gemaakt in het gebouw de Prinsenhof aan het Martinikerkhof in Stad. Dat was een initiatief van Jan Posthumus en Gijs Stappershoef. De ene had een typemachine en de ander had twee boeken over radiomaken gelezen. Ze hadden zich met wat bluf en en een goed verhaal de kabelradio in de stad eigen gemaakt en dachten dat het tijdelijk zou zijn. Maar de regionale zender bleek te voorzien in een vraag en ging vanaf 19 april 1946 verder onder het officiële jasje van de RON.

1946 – 1976 steeds groter, tegen de verdrukking in

De RON werd niet alleen een zender voor Groningen, ook Friesland en Drenthe haakten aan en werden bediend via een zender in Hoogezand waarop een anderhalf uur per dag werd uitgezonden. Meer kon niet want 'Hilversum' had de zender ook nodig en dat ging uiteraard voor.

Vanaf 1947 was de RON een onderdeel van 'Hilversum' maar daar zat men niet te wachten op een 'groepje mensen dat zelf begonnen was radio te maken'. De RON werd nooit meer dan de ongewenste stiefdochter van de landelijke omroep. Ook niet toen de RON in 1959 de Regionale Omroep Noord en Oost (RONO) werd omdat Overijssel en Gelderland ook tot het zendgebied gingen behoren.

1977 – 1989: steeds meer afsplitsingen

Heel Noord-Oost Nederland verslaan vanuit het Martinikerkhof in Groningen ging uiteraard niet, waardoor er steeds meer dependances ontstonden. Gebouwen met studio's en redacties die steeds vaker hun eigen koers gingen varen. Vanaf 1977 werd de logische conclusie dat je dan beter iedere provincie z'n eigen omroep kunt gegeven tot uitvoering gebracht. De RONO werd opgesplitst In Radio Noord voor Groningen en Drenthe, de Omroep Friesland en Radio Oost. In 1989 werd uiteindelijk Radio Drenthe ook een zelfstandige omroep en werden eindelijk ook de banden met de NOS verbroken.

1995 – 2005: tv, internet en een verhuizing

RTV Noord zoals we dat nu kennen ontstond in 1995 met de eerste uitzending van TV Noord. Het was door het financiële kunst- en vliegwerk dat daarvoor nodig was een grote gok van de onlangs overleden directeur Roel Dijkhuis. Maar die gok pakte zo goed uit dat RTV Noord in 2000 de best beluisterde en bekeken regionale omroep van Nederland werd en alle regionale omroepen tv gingen maken. Nog belangrijker voor de toekomst werd de website www.rtvnoord.nl waarmee 'Noord' vanaf 1 mei 1998 het internet opging.

2005 – 2020: fragmentatie

In 2005 werd na 60 jaar afscheid genomen van het Martinikerkhof en verhuisde 'Noord' naar de Mediacentrale. Een modern gebouw dat beter geschikt was voor de digitale toekomst. Een 'nieuw kabeltje trekken' was in het oude gebouw met muren van 80 centimeter dikte vrijwel onmogelijk. De Mediacentrale 'verslond' datakabels met kilometers tegelijk. Die digitalisering bracht voor- en nadelen met zich mee. Het hele 'medialandschap' veranderde ingrijpend.

Via de kabel hebben consumenten nu toegang tot tientallen tv-zenders en honderden radiostations. Via internet komen daar nog duizenden online radiostations bij. Uitzending gemist, Netflix en YouTube zijn gedegen concurrenten van de tv-stations geworden. De tijd dat heel Nederland 's avonds naar het NOS-journaal keek is voorbij. De tijd dat twee derde van Groningen naar TV Noord keek ook. Maar wie in de krant schrijft dat 'vrijwel niemand in zijn omgeving nog naar TV Noord kijkt' heeft misschien wel een puntje maar mist het grotere geheel. De website en app werden vorig jaar 158.000.000 ( 158 miljoen!) keer bezocht. En dan is er nog Facebook, Instagram, Twitter, et cetera.

RTV Noord bereikt na 75 jaar meer mensen dan ooit en dat zullen er over vijf jaar nog meer zijn, via nieuwe media die we nu misschien nog niet eens kennen. Dan gaan we onze 80ste verjaardag vieren. Samen met jou.