Avondklok of niet? 'Ik zou het heel raar vinden als een ommetje maken niet meer kan'

Vanavond overleggen de 25 veiligheidsregio's over de invoering van een avondklok. Volgens het OMT kan dit het aantal besmettingen terugdringen. Burgemeesters zijn kritisch, ze zijn bang dat het niet valt te handhaven.

Hoe denken Groningers erover?



Nog drukker met bezorgen

Het is klokslag negen uur als de supermarkten in het centrum van Leek dichtgaan. Medewerkers ruimen winkelkarretjes op, een scooter rijdt voorbij en een wandelaar tuurt nog even in een etalage.

Eén van de mensen die op straat loopt, is Ascal Miedema. Hij is bezorger van beroep en voelt de bui al hangen als hij 's avonds niet meer kan werken: 'Dan heb je echt een probleem. Dan moet ik 's middags alles bezorgen en wordt het te druk. Ik denk dat het goed is tegen het virus, maar voor de economie denk ik niet...'

Bezoek dan maar overdag

Een andere Leekster, Pamela Wolters, heeft net een vuilniszak weggebracht en maakt nog even een ommetje. 'Ik zit de hele dag bij de verwarming, dan is het ook wel fijn om nog even wat frisse lucht te krijgen. Het is heel suf, het is gewoon even een ommetje, maar ik zou het heel raar vinden als dat niet meer kan.'

Wolters bezoekt nog regelmatig haar ouders. Daar zou een avondklok weinig verandering in brengen, zegt ze: 'Dan kan het overdag natuurlijk nog wel. Ik snap het wel, iedereen zoekt naar een oplossing. Het is een rare tijd.'

'Saai, je kunt niet meer naar vrienden'

De 19-jarige Daniëlle is net klaar met haar werk in een drogisterij. Ze vraagt zich af of ze 's avonds überhaupt nog wel kan werken met een avondklok. Het lijkt haar bovenal saai. 'Je kunt niet meer naar vrienden toe, je kunt nergens heen.'

In Haren is er gedurende de avond iets meer beweging. Een paar fietsers, af en toe een auto en wat wandelaars. Een avondklok betekent onder meer dat je 's avonds niet meer op visite kunt gaan. Roelke Nienhuis denkt gelijk aan vrijgezelle mensen. 'Als je alleen woont en geen relatie hebt dan lijkt me dat ontzettend vervelend...'

Stadjers Thijs en Lidwien, die een stevige wandeling maken naar Haren, zouden er geen problemen mee hebben: 'Ik vind corona met de Britse variant best spannend. Het zou voor mij oké zijn als we naar een avondklok gaan.'

Vanavond advies

Het overleg van het Veiligheidsberaad begint om 19.00 uur in Utrecht. Daarna geven de burgemeesters een gezamenlijk advies aan het kabinet. De politie liet eerder al weten dat het vanaf donderdag een avondklok kan handhaven.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen noemde de avondklok eerder al 'een rotmaatregel'.

