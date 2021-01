Lopend Vuur: Kinderopvang moet gratis zijn

GroenLinks en D66 stellen dat de kinderopvangtoeslag kan worden afgeschaft, als kinderopvang gratis wordt.

Volgens vakbondsman Elzinga is het voor alle ouders een goede oplossing. 'Zij kunnen arbeid en zorg daarmee veel beter combineren. Het is een verstandige investering in onze gezamenlijke toekomst. Rust in de tent. In je huis, in je gezin, op je werk. Kosten voor kinderopvang hoeven zo niet langer een sta in de weg te zijn.'

FNV wil de extra uitgaven hiervoor financieren uit de algemene middelen. 'Dit verdient zich deels terug door het afschaffen van de toeslag en deels door iets hogere belasting voor winsten en hogere inkomsten', aldus de vakbondsman.

Hoe kijk jij hier tegenaan?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Geef je mening over ons Lopend Vuur. Dat kan via de facebookpagina van Radio Noord.

GroenLinks, D66 en vakbond FNV willen dat de kinderopvang in ons land een gratis basisvoorziening wordt voor iedereen. Goed idee? #edwinopnoord Posted by Radio Noord on Monday, January 18, 2021

Stemmen

'Ik weet al op welke partij ik ga stemmen' was maandag ons Lopend Vuur. Van de 5.876 stemmers was 62 procent het daarmee eens, 38 procent oneens. Als je gaat stemmen, op welke partij dan?, vroegen we je ook. De top-drie bestaat uit VVD (24 procent), PVV (18 procent) en SP (12 procent).