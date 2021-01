RTV Noord is jarig: 'De band met het publiek was en is heel nauw' (update)

Aize Bouma: 'Mensen vonden het geweldig'

Aize Bouma was jaren algemeen programmaleider en adjunct-directeur/hoofdredacteur van RTV Noord. Hij kwam in 1989 bij de omroep, aanvankelijk op tijdelijke basis. 'Maar dat beviel zo goed, dat het verzoek kwam om dat volledig te gaan doen.'

Bouma trad in dienst bij Noord 'op een cruciaal moment in de geschiedenis van de regionale omroepen'.

'Die werden professioneler en zelfstandig door het veranderen van de Mediawet. Daar hebben we met z'n allen heel hard aan gewerkt. Het was een gigantische klus. Het aantal uitzenduren werd meer dan het dubbele, maar dat moest met ongeveer hetzelfde geld.'

'Ik kijk er met ontzettend veel plezier op terug. Die professionalisering was nodig en is ook gelukt. Mijn hart lag vooral bij de journalistieke programma's. Het is een heel fraaie ontwikkeling geweest. Waar je ook kwam, mensen vonden het geweldig, de regionale omroep. De band met het publiek was altijd heel nauw. En nog steeds, volgens mij.'

Aize Bouma in 1989 (Foto: Archief RTV Noord)

Gevraagd naar zijn herinneringen, springen er voor Bouma twee momenten uit. 'Ik presenteerde Een dubbeltje op z’n kant, een financieel programma op Radio Noord. Het werd voorgedragen voor de Financiële Persprijs van de Amsterdamse Effectenbeurs. Die hebben we gewonnen, geweldig! Vooral om die beteuterde gezichten te zien bij NOVA (het inmiddels verdwenen actualiteitenprogramma van NOS en VARA - red.), en van de andere genomineerden.'

Dat zijn geweldige momenten, die vergeet je nooit Aize Bouma - over zijn tijd bij Noord

'En in De week bekeken spraken we wekelijks met de commissaris van de Koningin. Dus gingen we langs bij Henk Vonhoff. Er stond een keer een schaaltje met chocolaatjes op tafel, die zagen we allebei staan. Die heeft hij tijdens het interview van een minuut of vier helemaal leeggegeten. Dat was zowel zichtbaar als hoorbaar, hij werd steeds onverstaanbaarder. Dat zijn geweldige momenten, die vergeet je nooit.'



Romke Hoogstra: 'Live radio is het mooiste dat er is'

Romke Hoogstra was verantwoordelijk voor de verhuizing van het Martinikerkhof in hartje Stad naar de Mediacentrale, het huidige onderkomen. 'We waren met de komst van tv uit het jasje gegroeid, gasten die met de auto kwamen konden hem steeds slechter kwijt. En we moesten van analoog naar digitaal, er moest heel wat gebeuren. Toen viel het oog op de toenmalige energiecentrale. Heel bijzonder, dat was nog bijna een ruïne.'

Romke Hoogstra bij de Mediacentrale, in 2004 (Foto: Archief RTV Noord)

'De uitzendingen gingen gewoon door, maar er moest ook verbouwd worden. En het moest allemaal goed. Het was een enorme klus, dat komt allemaal heel precies. De verhuizing was superspannend. Zo moesten we op een zaterdag testen of alle computers werkten, waar alle systemen op draaiden. We waren gewoon ontroerd, het werkte. En ook de fysieke verhuizing, niet te geloven wat een rommel we in de loop der jaren hadden verzameld. Zoals oude decorstukken, noem maar op. Het is een van de mooiste klussen die ik ooit gedaan heb.'

Hoogstra was ook sportverslaggever bij Noord. 'Ik kwam uit de schrijvende journalistiek, en stapte toen over naar radio en ook tv. Ik dacht dat ik dat niet kon, maar met name live radio maken is het mooiste werk dat er is!'

Hanneke Boonstra: 'Een leuke tijd'

Hanneke Boonstra schreef een boek over de geschiedenis van Noord, ter ere van het toenmalige vijftigjarig bestaan. 'Neem alleen al hoe het allemaal begon: twee studenten die na de oorlog bedachten een regionale omroep te beginnen. Zo is het heel langzaam gegroeid. Ik heb ontzettend veel plezier gehad aan het schrijven. Ook de namen van alle medewerkers stonden erin.'

Hanneke Boonstra vertrekt met de fiets bij het Prinsenhof (Foto: Archief RTV Noord)

Boonstra werkte verspreid over twee periodes voor Noord. 'Ik begon in de jaren 70 als productiemedewerker, voor het nieuws. Dat moest ik dan voorbereiden. En later in de jaren 90, toen ging ik zelf radio doen en later ook tv. Een leuke tijd. Ook op de stadsredactie, daar gebeurde heel veel in die tijd. Ik weet nog dat ik een keer door een mensenmassa heen ging omdat ik per se de wethouder als eerste wilde spreken. En dat lukte!'

Ze werkt al een tijd niet meer voor RTV Noord. 'Ik denk er ook niet zoveel meer aan, ben bezig met andere dingen. Maar gisteren heb ik toch even het boek er weer bij gepakt.'

Jurgen van den Berg: 'Ontzettend veel geleerd'

Jurgen van den Berg is tegenwoordig presentator van het NOS Radio 1 Journaal en werkte bij RTV Noord onder meer als radioverslaggever en -presentator. Hij kwam eind jaren 80 als stagiair in dienst. 'Ik ging naar de zender waar ik vroeger altijd al naar luisterde. Ik kwam binnen en John Bolt was mijn stagebegeleider, de man naar wie ik altijd luisterde op de radio!'

'Ik ben na de splitsing ban de RONO twee jaar naar Drenthe geweest, daarna kwam ik terug bij Noord. Ik herinner me het programma Hartekreet, een soort All you need is love. Ik heb ontzettend veel geleerd en gedaan in Groningen, dat was ontzettende leuk. Ik kom nog vaak in Groningen en luister heel stiekem ook nog wel eens naar jullie.'

Jurgen van den Berg als radioverslaggever in 1994 (Foto: Archief RTV Noord)

Dit bericht is aangevuld met het de herinneringen van Jurgen van den Berg

Lees ook:

- 75 jaar RTV Noord, een jubileum in stilte