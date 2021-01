Helemaal dicht of toch nog bezoek? 'Wij kiezen voor de gulden middenweg'

De maatregel geldt momenteel alleen voor de drie Groningse vestigingen: De Zonnehof in Haren, Gockingaheem in Noordbroek en De Nieuwe Wierde in Grijpskerk. Daar is per bewoner nog maar één bezoeker per week welkom. Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.

Drentse locaties volgen deze week

De Drentse woonzorgcentra van NNCZ, onder meer in Hoogeveen en Hollandscheveld, volgen later deze week. Volgens directeur Roelie Mossel duikt de Britse mutatie ook in die provincie steeds vaker op.

'Wij hebben zelf nergens een uitbraak. Maar in Emmen is die variant al vastgesteld en bij de uitbraak in Weidesteyn (ouderenzorglocatie van Treant, naast ziekenhuis Bethesda, red.) in Hoogeveen wordt dat momenteel onderzocht.'

'Gekozen voor de gulden middenweg'

Waar Oosterlengte en Voor Anker, op uitzonderingen na, al het bezoek buiten de deur houden. kiest NNCZ dus voor één bezoeker per week. Een bewuste keus, zegt Mossel.

'Oosterlengte ziet een groot vraagstuk in de continuïteit van de zorg, door besmettingen onder personeel. Dat is bij ons minder aan de orde. Bovendien denken we ook aan het welzijn van de bewoners. We hebben in de eerste golf gezien wat de sluiting met ze heeft gedaan, tegelijk is het ook heel naar om zo'n uitbraak te hebben. Daarom kiezen we nu voor de gulden middenweg.'

Hopen op effect vaccinaties

De aangescherpte bezoekersregeling geldt voor onbepaalde tijd. Of er versoepeld kan worden hangt helemaal af van de verdere verspreiding van de Britse coronamutatie, zegt Mossel.

'Daarover voeren we dagelijks overleg met ons crisisteam. We hopen in elk geval dat de vaccinaties heel snel gaan.'

