Opstandige gevangenen keren terug naar Ter Apel, ondanks corona-uitbraak

De tien gevangenen die betrokken waren bij een protestactie in de gevangenis in Ter Apel, keren weer terug naar de gevangenis - ondanks de vele coronabesmettingen daar. De opstandige gevangenen waren tijdelijk ondergebracht in de gevangenis in Veenhuizen.

Sinds zondag 3 januari zaten tien overgeplaatste gevangenen uit Ter Apel in een zogeheten afzonderingscel in Veenhuizen, ook wel de isoleercel genoemd. Een meerderheid van de gevangenen is inmiddels weer in Ter Apel, weet RTV Drenthe. Wanneer de overige gevangenen terugkeren kan woordvoerder René Hut van PI Veenhuizen 'om veiligheidsredenen' niet vertellen.

'Geen extra risico op corona'

Dienst Justitiële Inrichtingen liet gisteren weten dat 137 van de 407 gevangenen in Ter Apel besmet zijn met het coronavirus. Maar volgens Hut lopen de gedetineerden die teruggeplaatst worden naar Ter Apel geen extra risico op het coronavirus.

'Als het niet verantwoord is, dan gaan ze daar niet naartoe. De met corona besmette gevangenen zitten in hun cel. De gezonde gedetineerden kunnen gewoon een beperkte vorm van hun dagbesteding doen.'

Verzetten tegen versoberd regime

De mannen - allemaal gevangenen zonder de Nederlandse nationaliteit - protesteerden begin januari tegen nieuwe wetgeving. Daarin is vastgelegd dat ze, als ze niet zelf meewerken aan hun vertrek uit Nederland, in een versoberd regime komen in de gevangenis. Dat betekent dat ze geen extra activiteiten meer mogen doen, zoals sporten.

Ze eisten een gesprek met de directeur, maar die ging daar niet op in. Als reactie daarop verschansten de mannen zich in de keuken en weigerden ze terug naar hun cel te gaan. Omdat de PI in Ter Apel geen achttien isoleercellen heeft, zijn er tien van de gevangenen naar isoleercellen in Veenhuizen verplaatst.

Terug naar land van herkomst

De mannen die uit de Veenhuizer isoleercel weer teruggebracht zijn naar de gevangenis in Ter Apel, moeten daar hun straf uitzitten. Daarna moeten ze terug naar hun land van herkomst.

Lees ook:

- Speciaal team beëindigt protestactie gevangenis Ter Apel

- Meer dan 100 nieuwe coronabesmettingen in gevangenis Ter Apel

- Familieleden luiden noodklok: 'Situatie gevangenis Ter Apel is onmenselijk'