Drie jaar cel geëist na brandstichting bij ex in Nieuw-Buinen

Tegen een 48-jarige man uit Emmen is drie jaar cel geëist voor het stichten van brand in de achtertuin van zijn ex-vriendin in Nieuw-Buinen. Van de eis is één jaar voorwaardelijk.

Bij de eis is ook rekening gehouden met smaad tegen de ex van de man en het mishandelen van haar buurvrouw. Bij de brand raakten een schuurtje en het huis van de buren beschadigd.

Drie misdrijven bekend

De man heeft de drie misdrijven, die hij in het voorjaar van 2018 pleegde, bekend. Nadat zijn ex-vriendin bij hem wegging en weer contact kreeg met haar ex-vriend werd de Emmenaar boos. Door brand te veroorzaken hoopte de man dat zijn ex-vriendin steun bij hem zou zoeken, verklaarde hij eerder. Maar hij zei er ook bij dat hij wilde dat ze pijn zou voelen, omdat zij hem ook pijn had gedaan. 'Dus eerst wil hij de barmhartige Samaritaan uithangen en dan toch ook wraak nemen', vatte de officier van justitie samen.

De man legde op 31 maart 2018 aanmaakblokjes op een tuinstoel en stak die in brand. Het schuurtje vloog in brand, maar volgens de officier had het vuur net zo goed kunnen overslaan naar het huis, waar zijn ex op dat moment was.

Over de schutting

Een week na de brand stond de buurvrouw 's avonds laat even buiten te roken toen ze plotseling een man over de schutting zag klimmen: het was de Emmenaar. Toen de vrouw vroeg wat hij in hemelsnaam aan het doen was, kreeg ze een vuistslag tegen haar hoofd. De man vertelde later dat hij wilde kijken hoeveel schade de brand had aangericht.

Weer een paar weken daarna stuurde hij een paar appjes naar de werkgever van zijn ex waarin hij haar beschuldigde van diefstal. Ook dat heeft de Emmenaar erkend. Hij deed het naar eigen zeggen eveneens uit wraak.

Advocaat wil veel lagere straf

Uit onderzoek is gebleken dat de man een ontwikkelingsstoornis heeft. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar, vinden de psycholoog en psychiater die hem onderzochten. Zijn advocaat Harry Koning vindt dat daar bij de straf veel meer rekening mee moet worden gehouden dan de officier van justitie wil. Bijna drie jaar na de brand nog drie jaar cel eisen, vond hij ook veel te ver gaan.

Koning pleitte voor een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf als waarschuwing, met reclasseringsbegeleiding. Die begeleiding eiste de officier ook en daarnaast een verbod op contact met zijn ex en een verbod om bij haar huis in Nieuw-Buinen te komen. De man vertelde dat het nu veel beter met hem gaat. Hij heeft een huis, een baan en weer contact met zijn kinderen. 'Als ik de cel in moet, raak ik alles kwijt', zei hij.