Ondernemers in Leek leggen AED-netwerk aan

De apparaten die het leven kunnen redden na een hartfalen, zijn zodanig over het industriepark verdeeld dat gemakkelijk en snel te vinden zijn.

Leven gered

Bij onder meer kunststofbedrijf Acodeq is een AED geplaatst. Eigenaar John van der Velde: 'Op een andere vestiging van ons bedrijf kreeg iemand een hartstilstand. Met een AED is het leven van die persoon gered. Toen dachten we: hier moeten we ook zo'n apparaat hebben. We vonden ook dat het apparaat niet alleen voor ons eigen personeel beschikbaar moest zijn, maar voor iedereen.'

Ook bij Sportcentrum Leek hangt bij de ingang een gloednieuwe AED aan de buitenmuur. Albert Kuil van het Sportcentrum: 'Binnen hadden we al een defibrillator en die is ook al een paar keer gebruikt . Nu er ook een aan de gevel hangt kan iedereen er snel bij en hem meenemen naar het adres waar een noodsituatie aan de hand is.'

Dan maar zelf

Het initiatief voor het AED-netwerk komt van de Leekster ondernemer Thom Heemstra, die tevens bestuurslid is van Groningen HartVeilig en oud-ondernemer Dick Siersma. Siersma: 'In de toenmalige gemeente Leek betond een ondernemersfonds. Dat fonds werd gevuld door de ondernemers zelf. Toen de gemeente ophield te bestaan kwam het geld vrij en de ondernemers van Diepswal hebben besloten er AED's voor aan te schaffen.'

Dick Siersma (l) en John van der Velde bij de defibrillator (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Centraal tussen Leek, Tolbert en Oostindie

De AED zijn op strategische plaatsen opgehangen. Siersma: 'Daarmee zorgen we voor een goede dekking op Diepswal zelf, maar ook voor de wijken erom heen. Het bedrijvenpark ligt centraal tussen Leek, Tolbert en de wijk Oostindie. Daardoor is het van alle kanten snel te bereiken.'

De Leekster defibrillatoren zijn aangesloten op het 112-systeem van de hulpdiensten. Burgerhulpverleners krijgen daarvan een bericht als zich ergens een calamiteit voordoet. Zij krijgen dat ook de adressen doorgespeeld waar de AED's zich bevinden.

