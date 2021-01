Defensie vertrekt uit Veldspaat: 'We kunnen bijna geen afscheid nemen'

Al bij hun aantreden was bekend dat de inzet tot 19 januari zou lopen.

'Ze hebben ons heel goed geholpen toen we even vastzaten. Er zijn nog steeds 43 medewerkers die positief getest zijn op het coronavirus, maar we gaan het redden nu', stelt directeur Inge Pesch van Dignis, waar Veldspaat onder valt.

Spelletjes

Voor adjudant Ingrid Dijkhuis was het een bijzondere tijd in Veldspaat. 'Ik vind het hartstikke mooi dat wij iets hebben kunnen betekenen voor deze mensen. Als je het verschil ziet met toen wij kwamen en nu.. Heel blij dat we hebben kunnen helpen.'

De laatste dagen hebben de medewerkers van Defensie zich vooral gericht op de coaching, zodat het zorgpersoneel van de Veldspaat ook na het vertrek van de militairen weet hoe ze de boel het beste draaiende kunnen houden. Dijkhuis: 'Maar we hebben ook tijd gemaakt voor de bewoners, want we merkten dat daar behoefte aan was. Dus we hebben met ze gezongen en spelletjes gedaan.'

Aanpassing

Pesch heeft bewondering voor de inzet. 'Het is toch een hele andere clientèle dan normaal, maar ze hebben zich fantastisch aangepast. Ze doen het zo goed dat we bijna geen afscheid kunnen nemen.'

Toch moet dat na vandaag. Dijkhuis en haar collega's worden weer terugverwacht op de kazerne. 'Maandagochtend hebben we een terugkomgesprek. En die middag horen we of en waar we dan naartoe moeten.'

