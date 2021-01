Rutte: 'Aardbevingsschade naast toeslagenaffaire smet op premierschap'

Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond in het debat over de kindertoeslagenaffaire, naast deze affaire, ook de trage afhandeling van de Groningse aardbevingsschade een smet op zijn premierschap genoemd.

Hij zei dit in reactie op PVV-leider Geert Wilders, die - net als veel andere Kamerleden - Rutte van stevige kritiek voorzag op hoe het kabinet is omgegaan met de affaire. Een van de belangrijkste kritiekpunten was dat de overheid te lang informatie achterhield aan de Tweede Kamer en te weinig openheid van zaken gaf.

De toeslagenaffaire leidde afgelopen vrijdag tot het opstappen van het kabinet-Rutte III. In het afrondende Kamerdebat werd dinsdag door meerdere Kamerleden een link gelegd tussen de toeslagenaffaire en de gevolgen van de gaswinning.

'Groningers herkennen het'

Zo vond Pieter Omtzigt, nummer twee van het CDA, het goed dat het kabinet is afgetreden. Desondanks moet het kabinet volgens hem blijven doorpakken om de coronacrisis te bestrijden en toeslagenaffaire goed af te handelen.

Volgens Omtzigt is door de toeslagenaffaire bij duizenden mensen het vertrouwen in de overheid geschonden. Hij keek daarbij ook met een schuin oog naar Groningen en de hersteloperatie. 'Veel Groningers zullen dingen die vandaag gezegd zijn herkennen.'

Omtzigt stond niet alleen. Ook andere Kamerleden zagen een parallel tussen het wantrouwen in de overheid van slachtoffers van de toeslagenaffaire en van Groningers door de gevolgen van de gaswinning.

'Een overheid die tegenover je staat'

Zo zei Lilian Marijnissen van de SP: 'De overheid was een vijand van mensen en deelde jarenlang cadeaus uit aan multinationals. Wanneer stoppen we hiermee? We zien het ook in Groningen. Zij zullen veel herkennen van wat er in de toeslagenaffaire naar voren is gekomen. De overheid die niet je bondgenoot is, die niet aan jouw kant staat, maar rechtstreeks tegenover je staat. En wanneer gaat de minister-president dát rechtzetten?'

Gert Jan Segers van de ChristenUnie vulde daarbij aan: 'Burgers moeten de overheid kunnen vertrouwen. Maar dat kan alleen als de overheid haar burgers vertrouwt. Kabinets- en overheidsbeleid moet niet primair uitgaan van wantrouwen, maar van vertrouwen. Kijk naar Groningen. We praten al zo lang en er is zo weinig gebeurd. Wat gaat het kabinet met de lessen die we nú door de toeslagenaffaire trekken anders doen in Groningen?'

