Bouw zuidelijke ringweg kost de provincie 78 miljoen euro extra

De provincie Groningen loopt een flinke scheur in de broek op bij de bouw van de zuidelijke ringweg. Het project kost de provincie 78 miljoen euro exclusief btw meer dan begroot. Dat hebben de betrokken partijen vastgelegd in een overeenkomst.

Het totale budget voor de aanleg van de Ring Zuid bedroeg al 642 miljoen euro, waarbij ook rekening is gehouden met onvoorziene kosten. Maar door de opgelopen vertraging komen daar voor de provincie dus nog tientallen miljoenen bij.

Verdelen van de pijn

Aannemerscombinatie Herepoort neemt ook een deel van het verlies op zich, maar hoe groot dat deel is blijft geheim omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft. Daardoor is ook onduidelijk hoeveel meer het project in totaal gaat kosten.

De provincie, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort bakkeleien al twee jaar over de meerkosten van de bouw van de zuidelijke ringweg. De meerkosten zijn het gevolg van een vertraging van drie jaar bij de bouw van de weg. Na twee jaar onderhandelen, hebben de partijen nu een akkoord gesloten over het verdelen van de financiële pijn.

Ten koste van N33?

Het extra geld voor de zuidelijke ringweg lijkt met name ten koste te gaan van de verbreding van de N33 tot aan Appingedam. Een ander deel van het geld komt uit een pot die bestemd was voor de snelle treinverbinding met Duitsland - de Wunderline. Hoe groot de exacte gevolgen voor deze projecten zijn, moet nog blijken.

Het betekent wel dat de trein naar Stadskanaal vooralsnog niet wordt geraakt door de meerkosten van de ringweg.

Ergernis over gedeeltelijke openheid

De oppositie in Provinciale Staten is boos dat de aannemer het eigen deel geheim wil houden vanwege de bedrijfsgevoelige informatie. De oppositie wil juist totale openheid van zaken om de discussie goed te kunnen voeren, maar de partijen krijgen daar geen meerderheid voor.

De coalitiepartijen in Provinciale Staten noemen het weliswaar 'jammer' dat ook nu niet alles openbaar wordt, maar gaan er vooralsnog wel mee akkoord. Met name omdat de aannemerscombinatie de provincie aansprakelijk zou kunnen stellen voor vervolgschade en het is de coalitie niet duidelijk welke risico's die stap met zich mee brengt.

Provinciale Staten debatteert op 3 februari over de deal tussen de provincie en de aannemerscombinatie. Dan moeten de Staten zich ook uitspreken over of die 78 miljoen euro van de andere projecten gebruikt mag worden voor de zuidelijke ringweg.

Lees ook:

- Partijen sluiten akkoord over zuidelijke ringweg

- Drie deskundigen moeten provincie verder helpen met Ring Zuid

- Dossier Ring Zuid