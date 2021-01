Rikkert La Crois, de man met het gouden hoofd, overleden (update)

Groninger voetballegende Rikkert La Crois is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. De geboren Stadjer speelde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw voor onder meer GVAV, Go Ahead, Veendam en Heerenveen.

La Crois was een klassieke midvoor die aan de lopende band met het hoofd scoorde. Ook tijdens zijn debuut in het eerste elftal van GVAV op 23 maart 1952 wist hij het net met een kopbal te vinden.

De spits speelde ook voor het Gronings elftal, het Noordelijk elftal, het Nederlands B-elftal en het Militair elftal. Voor GVAV (de voorloper van FC Groningen) scoorde La Crois 170 keer in 321 wedstrijden en is hij tweede na Thomas Hazeveld op de ranglijst van clubtopscorers aller tijden.

Loepzuivere hattrick

Ook in zijn jaren aan de Langeleegte was hij een doelpuntenmachine. Zo was hij met 25 goals in één seizoen topschutter namens Sportclub Veendam. Later zou Michael de Leeuw dat kunststukje nog eens herhalen.

In 1967 maakte La Crois namens Veendam een loepzuivere hattrick door in twintig minuten tijd drie maal te scoren tegen AGOVV.

Versleten knie

In 1971 moest hij op 37-jarige leeftijd zijn voetballoopbaan staken vanwege een versleten knie. Daarna werd La Crois trainer in het amateurvoetbal en jeugdtrainer bij FC Groningen en Heerenveen.

In het dagelijks leven werkte hij op de tekenkamer van de PTT.

Kopballen

In 2014 werd La Crois geïnterviewd door het FC Groningen Journaal. Daarin sprak de legende de historische woorden: 'Mijn kopballen waren harder dan de schoten van mijn clubgenoten.'

'Altijd bereid om je te helpen'

'Het was een hele aimabele man, ik schrok hier van', zegt Azing Griever, oud-doelman. 'Hij had altijd een heel positieve instelling, was altijd bereid om je te helpen als je in de problemen zat. Hij stond echt midden in de groep. Een geweldige voetballer, een spits die altijd en overal scoorde, aan de lopende band. Hij werkte ontzettend hard, liep niet de kantjes eraf.'

'Aanvallend kon hij verschrikkelijk goed koppen, hij koos heel goed positie in het gebied rond de keeper. Maar hij kon ook aardig voetballen hoor.'

Griever was nog ploeggenoot van La Crois. 'We kwamen elkaar als Groningers weer tegen bij Heerenveen en daar hebben we samen een heel leuk jaar meegemaakt. Daar heb ik hem ook beter leren kennen.'

'Hij trainde door op vakantie'

Oud-sportjournalist Dick Heuvelman beschrijft La Crois als volgt: 'Hij was lenig en snel, met een goede koptechniek. Het gouden hoofd, was zijn bijnaam. Een bijzondere voetballer! Ook als hij vakantie vierde op Ameland, trainde hij 's ochtends om zeven uur voor zichzelf. Hij trainde vooral ook op zijn sprongtechniek, voor het koppen.'

Dit bericht is aangevuld met reacties van Azing Griever en Dick Heuvelman