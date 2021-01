Midden-Groningen kijkt naar mogelijkheden om rode windmolenverlichting te doven

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen bekijkt een mogelijkheid om de rode verlichting van windpark N33 's nachts te doven en alleen aan te laten gaan wanneer vliegverkeer in de buurt is.

Een definitief besluit over de mogelijk invoering moet nog volgen. Volgens wethouder Jaap Borg hangt dat af van een experiment in Zeeland. Daar wordt geëxperimenteerd met een radartechniek die vliegtuigen detecteert en de rode lampen alleen aan doet wanneer er vliegverkeer in de buurt is.

Luchthaven in het donker

Het experiment zou nog verder worden onderzocht: 'Afhankelijk van die onderzoeksresultaten kunnen wij de initiatiefnemer van Windpark N33 verzoeken om het ook hier toe te passen', stelt Borg. Het gemeentebestuur reageert op raadsvragen van het CDA. Die partij wees de college van B&W op het Zeeuwse experiment. Volgens de coalitiepartij lijkt Windpark N33 in de nacht wel op 'een luchthaven in het donker'.

Niet op een fraaie manier

Erianne van der Burg-Versteeg (CDA) is blij dat de gemeente het experiment in Zeeland nauw volgt. 'De rode lampen hoeven niet constant aan te staan', vindt ze. Volgens haar is het vliegverkeer hier relatief rustig. 'Hoe de windmolens hier gekomen zijn, ging niet op een fraaie manier. Probeer dan ook om de overlast in ieder geval te beperken', aldus het raadslid.

Wanneer de onderzoeksresultaten bekend worden en wanneer de gemeente een definitieve knoop doorhakt is nog niet duidelijk.

