Advocaat drugssmokkelaar Gert-Jan N: 'Lagere straf is grote verrassing'

De opluchting is groot, vertelt Péter Enzsöl, de advocaat van N. 'Dit is een grote verrassing. Toen de rechter zijn beslissing bekend maakte en begon met de woorden 'het vonnis is veranderd', hielden we ons hart vast', zegt Enzsöl. Hij en zijn cliënt hielden rekening met tien jaar cel, de straf die het Openbaar Ministerie tegen N. had geëist. Maar dat pakte dus anders uit. Als duidelijk wordt dat de straf niet is verhoogd, maar juist is verlaagd, leidt dat tot emoties bij de aanwezige familieleden van B. en N.. 'Hun moeders konden hun tranen niet bedwingen', aldus de advocaat.

Enkelband

Daarbij speelt ongetwijfeld een rol dat B. en N. niet terug hoeven naar de Hongaarse gevangenis, maar de rest van hun straf mogen uitzitten in Nederland. Enzsöl verwacht dat beide Stadskanaalsters eind deze week terugkomen naar Nederland. 'Er moeten eerst nog papieren worden ingevuld. Zo moet de rechter de politie informeren dat hun enkelband mag worden verwijderd.' Die enkelband droegen ze sinds juni vorig jaar toen ze toestemming kregen het hoger beroep onder huisarrest af te wachten.

De uiteindelijke straf voor B. en N. is naar Hongaarse maatstaven opvallend mild. De aandacht van de media heeft daarbij indirect een rol gespeeld, denkt Enzsöl: 'Ik geloof niet dat de rechter onder druk van de publiciteit een lagere straf heeft opgelegd. Ik denk wel dat door die publiciteit beter tot de rechter is doorgedrongen om wat voor bijzondere zaak dit gaat. Wij hebben vanaf het begin gezegd dat het hier niet om ervaren drugscriminelen gaat, maar om twee onbezonnen jongemannen.'

OM hoopte op zwaardere straf

Het Openbaar Ministerie is teleurgesteld over de uitspraak van het hof, zegt woordvoerder Ference Rab: 'We hadden gehoopt op een zwaardere straf. Als je in beroep gaat, dan win je soms, en soms verlies je. Dus we moeten dit accepteren. Het is mooi dat deze mannen spijt hebben betuigd en hebben beloofd dat ze dit nooit meer zullen doen. Maar ik bang dat de afschrikwekkende werking van dit vonnis onvoldoende is.'

Ference Rab (Foto: Eddy Zwerver/ RTV Noord)

Rab brengt nog eens in herinnering dat de twee Stadskanaalsters na hun arrestatie niet wilden vertellen waar ze hun auto hadden geparkeerd. 'Die auto zat vol drugs. De politie slaagde erin die op te sporen door de telefoons van de verdachten uit te lezen. Maar stel dat dat niet gelukt was?' Dit gaat wel iets verder dan een onbezonnen vergissing, wil de OM-woordvoerder maar zeggen.

'Als je drugs gebruikt, heb je zelf een verantwoordelijkheid. Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt bij de verkoper, want die legt het risico bij de gebruiker neer. De acht en tien jaar, die wij hadden geëist, is misschien vanuit Nederlands perspectief een zware straf, maar in Hongarije is dat een gemiddelde straf voor zo'n ernstig misdrijf', besluit Rab.

Lees ook:

- 'Drugsatleet' Roelf B. en Gert-Jan N. krijgen in hoger beroep lagere straf: vier jaar cel

- Welke definitieve straf krijgen ‘drugsatleet’ Roelf B. en Gert-Jan N.?