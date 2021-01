Taxichauffeurs bang voor te volle standplaats bij avondklok: 'Het is dramatisch'

Het aantal taxiritjes houdt nu al niet over voor de chauffeurs. Zo staat er dinsdagochtend een chauffeur de hele ochtend te wachten op een ritje.

Als je afhankelijk bent van de mensen op het station, wordt het echt drama Harold Smit, taxichauffeur

'In de avond is nu al geen werk meer'

Veel chauffeurs die voor het station staan geparkeerd zijn aangewezen op klanten die met het openbaar vervoer reizen. Harold Smit is blij dat hij af en toe nog telefoontjes krijgt om mensen elders op te halen. 'Wij rijden op meldingen en dat is ons voordeel, wij zijn dus niet helemaal afhankelijk van de mensen op het station. Als je dat wel bent, dan gaat het echt drama worden. Dan mag je blij zijn als je één rit per dag hebt.'

De chauffeurs verwachten dat de 'avondploeg' overdag gaat werken. Als dat gebeurt zullen er veel meer taxi's staan op de standplaats. Het aantal wachtende chauffeurs zal dan toenemen, maar het werk niet.

Taxichauffeur Ronnie de Jong beaamt de woorden van zijn collega. 'In de avond en in de nacht is er nu al geen werk meer', zegt hij. 'Dit gaat geld kosten. We zitten nu al gemiddeld op een inkomstenverlies van zo'n 85 procent, dat gaat dan door naar 100 procent. Heel veel mensen kunnen dan de rekening niet meer betalen.'

'Een rit per dag'

Ernst Zijlstra reed tot voor kort op zaterdagnacht in de stad rond. Sinds de uitgaansgelegenheden gesloten zijn is er voor hem in de nachtelijke uren geen cent meer te verdienen. Ook hij verwacht dat met de invoering van een avondklok de avondchauffeurs overdag gaan rijden.

'Dan moeten we lang wachten op een ritje want er staan dan heel veel auto's. Ik denk dat we dan maar op één rit per dag komen. Dan houdt het voor ons ook op, het is dramatisch. Echt waar.'

Branchevereniging heeft begrip

De chauffeurs zien op dit moment al dat de 'avondploeg' steeds vroeger begint. Halverwege de middag zien ze het aantal chauffeurs op de standplaats toenemen. Het is dus dringen voor een ritje. Koninklijk Nederlands Vervoer, de branchevereniging voor taxi's, begrijpt de zorgen van de chauffeurs. 'Er is overdag al weinig en dat wat er in de nacht nog is droogt nu ook op', zegt Hilbert Michel. 'Ik kan mij de zorgen goed voorstellen, maar ik weet niet hoe groot de schade zal zijn voor de chauffeurs.'

De chauffeurs voor het station hebben normaal gesproken ook klanten die naar bijvoorbeeld een congres gebracht moeten worden. 'Die zakelijke reizen zijn natuurlijk ook weggevallen. Ik snap de zorgen echt.' Ondanks het begrip zegt de branchevereniging dat ze deze specifieke zorgen nog niet eerder hebben opgevangen.

