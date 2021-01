Gemeenten en bedrijfsleven teleurgesteld: ‘Verdubbeling N33 blijft absolute noodzaak’

De gemeenten Eemsdelta, Midden-Groningen en Het Hogeland en het bedrijfsleven zijn teleurgesteld dat de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam op losse schroeven staat vanwege de extra kosten voor de bouw van de zuidelijke ringweg in Groningen.

De gemeenten zien door de ringwegdeal tweederde van het geld voor de N33 verdampen. Het extra geld is nodig voor de meerkosten van de aanleg van de nieuwe Ring Zuid. De provincie loopt daarbij een scheur in de broek op van 78 miljoen euro exclusief btw, waarvan een groot deel dus uit de pot met 89 miljoen euro komt die eigenlijk bestemd was voor de N33.

Van vitaal belang

Een verdubbeling van de N33 is volgens Groningen Seaports voor de havens en het bedrijfsleven in Noordoost-Groningen van vitaal belang. Van uitstel of afstel zou dan ook geen sprake mogen zijn, zegt directeur Cas König.

‘Samen met de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de betrokken gemeenten roept Groningen Seaports de provincie op om alles op alles te zetten om de weg zonder vertraging te realiseren', zegt König. Hij noemt het bijzonder spijtig dat tweederde van het geld nu naar de zuidelijke ringweg gaat.

Forse tegenvaller

Ook het gemeentebestuur Midden-Groningen reageert teleurgesteld op het besluit van de provincie. 'Het is een forse tegenvaller voor de regio dat de N33 sneuvelt door de hoge kosten van de aanleg van de Ringweg Zuid', aldus de gemeente in een verklaring.

'Ik betreur dit zeer', zegt wethouder Jaap Borg (VVD). 'De verbreding van de N33 is van wezenlijk belang voor het versterken van de regionale economie, industrie en werkgelegenheid in ons gebied. Bovendien is de verdubbeling van belangrijke waarde voor de verbetering van de verkeersveiligheid.'

Hing in de lucht

Het besluit komt bij de gemeente Het Hogeland niet helemaal uit de lucht vallen, erkent wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen). 'Wij betwisten de noodzaak van continuïteit in het project ringweg niet, maar dat dat ten koste moet gaan van projecten in de regio, waaronder verdubbeling van de N33, is moeilijk te verteren. Als de provincie Groningen geloofwaardig wil blijven, dan pakt ze nu door en gaat als de wiedeweerga aan de slag om alternatieve financiering te vinden.'

Hoe dan wel?

De gemeente Eemsdelta wil samen met de andere gemeenten en het bedrijfsleven zo snel mogelijk in gesprek met de provincie over hoe de verdubbeling van de N33 dan wel betaald gaat worden.

'De N33 is van levensbelang voor de bereikbaarheid van de regio en daarmee voor de economische ontwikkeling van de industrie, havens, bedrijven en de werkgelegenheid', zegt wethouder Hans Ronde (VVD). 'De voorbereidingen voor de verdubbeling zijn al in een vergevorderd stadium.'

Pijn moet gedekt worden

'De pijn zal toch ergens gedekt moeten worden', zei gedeputeerde Fleur Gräper (D66) eerder op de avond over de N33 in relatie tot de meerkosten van de zuidelijke ringweg. Het besluit van de provincie heeft wel directe gevolgen, erkent ze. 'De bijdrage van de N33 is zodanig, dat de voorkeursvariant op dit moment niet uitgevoerd kan worden.'

De provincie gaat daarover in gesprek met de betrokken gemeenten. Ook voor de Wunderline - het andere project dat geld moet inleveren - moet de provincie opnieuw op zoek naar geld.

Langer wachten kan niet

‘Er moet naar een nieuwe oplossing worden gezocht’, zegt König. ‘Langer wachten met de verbreding kan niet. Er is nu al groei van verkeer en ook vanwege de verkeersveiligheid is verdubbeling van de N33 noodzakelijk.’

Borg: 'Ik reken erop dat de provincie op zoek gaat naar de nodige financiering om de verdubbeling van de N33 toch te laten doorgaan.'

