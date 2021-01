Ring Zuid-akkoord zet verdubbeling N33 op losse schroeven

De verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam staat op losse schroeven. Tweederde van het budget dat beschikbaar was voor de N33 is nodig om de meerkosten voor de aanleg van de zuidelijke ringweg te betalen.

Het is het gevolg van het akkoord tussen de provincie en aannemerscombinatie Herepoort over de meerkosten van de Ring Zuid.

De bouw van de weg is aanzienlijk duurder geworden door de jarenlange vertraging. De provincie Groningen neemt 78 miljoen euro van de meerkosten voor haar rekening. Dat is exclusief btw. Inclusief btw kost het de provincie 94 miljoen euro. Hoe groot de pijn is bij de aannemer, blijft geheim.

Tweederde van het geld

Het deel van de provincie moet echter wel ergens vandaan komen. Feit is dat het akkoord ten koste gaat van de verdubbeling van de N33. Daar is aanvankelijk 89 miljoen euro voor vrijgemaakt, maar tweederde van dat bedrag is nodig voor de ringweg. Een ander project dat de nadelige gevolgen ondervindt van de ringwegdeal is de snelle Wunderline-trein naar Bremen.

Pijn moet gedekt worden

'De pijn zal toch ergens gedekt moeten worden', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66) daarover. 'Wij hebben er voor gekozen om tweederde bij de N33 te halen en eenderde bij de Wunderline.'

De keuze heeft gevolgen voor de uitvoering van de beide projecten. 'De bijdrage van de N33 is zodanig, dat de voorkeursvariant op dit moment niet uitgevoerd kan worden.' De provincie gaat daarover nu in gesprek met de betrokken gemeenten. Ook voor de Wunderline moet de provincie opnieuw op zoek naar geld.

Trein mag doorrijden

De trein naar Stadskanaal wordt niet de dupe van de meerkosten aan de ringweg. Gräper: 'We zijn van mening dat die investering van zo'n grote sociaal-economische waarde is voor het gebied. Daarom willen we de trein tussen Veendam Stadskanaal dit niet mede laten dragen.'

