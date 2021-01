Groningen verandert in zelfvoorzienend moeras en sponsland

De zomers worden steeds warmer en droger. De winters steeds natter. Een stijgende zeespiegel bedreigt het vaste land. Hoe gaan we in Groningen om met die klimaatveranderingen?

De gemeente en provincie Groningen hebben negen landschapsarchitecten aangewezen om oplossingen te bedenken. Elk bureau kreeg een eigen gebied of locatie toegewezen en ontwierp het Groningen van 2120.

Landschap als waterbatterij

In de plannen van B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur uit Amsterdam verwordt het Drentse achterland tot een grote spons. 'Het landschap laadt zich in de natte wintermaanden als een batterij op. Zo is er in de droge zomermaanden genoeg drinkwater en bevordert het de ontwikkeling van veennatuur', aldus de architecten.

Het gebied rondt de Hondsrug verandert in een groot veenmoeraslandschap waar plek is voor meer biodiversiteit en meer recreatie. Een toevluchtsoort voor trekkende vogels en kano varende toeristen. De toegangspoort voor het grootste Noord-Europese laagveenmoeras moet Kropswolde worden.

Ecolodges bij Kropswolde (Foto: Bureau B+B)

Groene Oase

Vier architectenbureaus maakten plannen voor verschillende locaties in de stad. Grootste probleem daar is de zomerse hitte en het wegkrijgen van het overtollige water bij hevige regenval. Plekken die nu worden gedomineerd door baksteen, asfalt en beton worden in de plannen groen gemaakt met meer bomen en grasland.

Goed voorbeeld is het Raadsplein in Haren dat in de plannen van het Franse Agence TER verandert in een groene oase.

Ontwerp voor het Raadhuisplein in Haren (Foto: Agence TER)

Stedelijk Moeras

In de visie van het Deense bureau Tredje Natur verandert Industriegebied Driebond in een stedelijk moeras dat kan dienen als reservoir voor overtollig regenwater. Gemotoriseerd vervoer verdwijnt voor een groot deel uit het gebied en wordt vervangen door een zigzaggende route voor fietsers, e-scooters en ander 'langzaam verkeer'.

'Driebond Central Park' langs het Damsterdiep (Foto: Tredje Natur)

Honderd waterwerken

Het Parijse bureau LIST mocht nadenken over de binnenstad en komt naast extra groen met een plan voor honderd waterwerken. Fonteinen, watertorens, zwembaden. Alles is mogelijk om de stad lekker koel te houden in de zomer.

West 8 uit Rotterdam wil het gemotoriseerd vervoer terugdringen in de stad en maakt meerdere P+R locaties rondom de stad. Op het suikerterrein moet een grote markthal komen waar boeren uit de buurt hun eigen verbouwde producten kunnen verkopen. De A-weg wordt deels weer een kanaal waardoor bezoekers via hypermoderne bootjes van Hoogkerk naar de stad kunnen reizen.

Het kanaal komt terug op de plek van de A-weg (Foto: West 8)

Zeewier, mosselen en oesters

In de vier overige ontwerpen, die kijken naar het gebied ten Noorden van de Stad, wordt een sterke connectie gemaakt tussen landschap en voedsel. Zo moeten het eiland Schiermonnikoog en het Zernike-terrein in de toekomst helemaal zelfvoorzienend worden. Het landschap moet daar bij gaan helpen. Bijvoorbeeld de Waddenkust, dat in het ontwerp van het Utrechts bureau Flux verandert in een uitgestrekte kwelder waar plek is voor het telen van zeewier, mosselen en oesters.

Impressie van uitgestrekte kwelder waar eten wordt geproduceerd (Foto: FLUX)

Klimaatadaptatieweek

De plannen zijn gemaakt in het kader van de Klimaatadaptatieweek en dienen ter inspiratie voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden. De plannen zijn in zijn geheel te bekijken op deze website. Op een later moment komt er ook een tentoonstelling op de Grote Markt.

