Stadskanaal: 'Blij met trein, maar teleurstellend voor hele regio'

Voor Stadskanaal is het goed dat de trein niet van de projectkalender is geschrapt, maar voor de hele provincie Groningen zijn de offers ten faveure van de zuidelijke ringweg zwaar. Met dat dubbele gevoel reageert Knoalster wethouder Goedhart Borgesius.

'Voor het totale plaatje in onze provincie is het teleurstellend', zegt Borgesius. 'Wat betreft de infrastructuur in onze provincie waren al deze investeringen goed geweest. Dan is het jammer wanneer er aan dat totale plaatje nu afbreuk wordt gedaan.'

Waarom gaat komt de trein er wel?

Borgesius ziet dat de trein naar 'zijn' Stadskanaal nog altijd op de agenda staat, maar dat de verdubbeling van de N33 en de realisatie van de Wunderline op achterstand is gezet. Gedeputeerde Fleur Gräper legt uit waarom Stadskanaal wél in beeld is gebleven.

'Stadskanaal is een gebied waar op dit moment niet per definitie altijd het geld naartoe gaat', stelt Gräper. 'We willen daar de maximale investering overeind houden. Voor de Wunderline konden we het zo organiseren dat het voor de korte termijn niets betekent.’

Ingewikkelde onderhandelingen

Voor Gräper speelt ook mee dat ze in 2018 en aan het begin van 2019 ingewikkelde onderhandelingen moest voeren met ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en museumspoorlijn STAR. De STAR is namelijk eigenaar van de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal. Door een geldbedrag op tafel te leggen en ProRail te vragen de status van het spoor aan te passen kon in maart 2019 alsnog een realisatiebesluit worden genomen. Gräper is bang dat wanneer dat besluit van tafel zou moeten, het heel lastig zou worden om deze ingewikkelde deal alsnog te realiseren.

Belang voor ontwikkeling regio

Borgesius is er blij mee en ziet dat de trein naar Stadskanaal van belang is voor verdere ontwikkelingen in de regio. 'In het kader van de Nedersaksenlijn is dit enorm belangrijk. Deze treinverbinding moet absoluut op de agenda blijven staan. En ik kan me voorstellen dat gezien de huidige samenstelling van Gedeputeerde Staten de duurzaamheid van de trein ook een rol speelt. Voor ons is het mooi, maar in groter perspectief gezien lijken er twee projecten te sneuvelen. En dat is toch jammer.'

