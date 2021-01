Gemengde gevoelens in Tjuchem en Stadskanaal over Ringweg-miljoenen

In totaal komt de provincie 78 miljoen euro duurder uit. Twee derde van dat bedrag komt uit een pot die eigenlijk bestemd was voor de verdubbeling van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek. Het restant was bestemd voor een snelle trein naar Bremen. Die moet ook geld inleveren. De treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal wordt gespaard en kan gewoon doorgaan.

Teleurgesteld

Siert van der Laan is met de Werkgroep N33 Tjuchem al jarenlang betrokken bij het project. Hij maakte samen met zijn dorpsgenoten een bewonersvariant van de nieuwe weg en die werd door provincie en Rijk ook nog uitgekozen als beste optie. Maar nu kan die variant niet uitgevoerd worden, want er is geen geld meer.

'Natuurlijk ben je teleurgesteld als je dat bericht hoort', zegt Van der Laan. Iin zijn achterhoofd hield hij er wel rekening mee dat dit kon gebeuren. 'De ringweg, de N33, de trein naar Duitsland en de trein naar Stadskanaal zijn allemaal belangrijke projecten. Als je geld tekort hebt, moet je keuzes maken. Je kunt Groningen ook niet met een gapend gat achterlaten. Maar dat wij de dupe worden is enorm jammer.'

Niet zwartepieten

Maar Van der Laan wil met zijn werkgroep niet bij de pakken neer gaan zitten. En zwartepieten heeft al helemaal geen zin, zegt hij. 'Ik hoop dat de provincie haar best doet om dit project alsnog zo snel mogelijk in de benen te krijgen met ander geld. We hebben hier al jaren aan gewerkt met elkaar. Het is van belang dat niet in de prullenbak eindigt.'

De noodzaak blijft, stelt hij. Niet alleen vanwege de aantrekkende economie en de groeiende bedrijvigheid in de Eemsdelta, maar ook vanwege de verkeersveiligheid. 'Misschien is dit ook een enorme kans om misschien elders meer geld los te krijgen, waar je dan bijvoorbeeld een aquaduct bij het Eemskanaal van kunt bouwen of de verdubbeling door kunt zetten naar de Eemshaven.'

Seinen op groen

In Stadskanaal overheerst de opluchting. De seinen blijven op groen staan voor de trein naar Knoal. Al sinds eind jaren negentig wordt er gesproken over een mogelijke treinverbinding tussen Groningen en Stadskanaal. Nu gaat de trein maar tot Veendam.

'Ik was er heel blij mee, want in 1998 hadden we die trein al in ons verkiezingsprogramma staan', vertelt raadslid Ingrid Sterenborg (ChristenUnie). 'Jarenlang hebben we daar met heel veel andere partijen voor gelobbyd. Het zou jammer zijn als het dan niet doorging.'

Vrees was er wel

De treinverbinding is volgens het raadslid pure noodzaak. 'Voor de bereikbaarheid van het gebied. Voor onze jongeren en hun studie, maar ook voor forensen. Die hoeven dan niet zo dicht bij de stad te wonen.' De verbinding moet een tijdswinst opleveren van zo'n twintig minuten voor iemand die tussen Groningen en Stadskanaal reist.

De vrees dat er een streep door het project zou gaan was er wel degelijk. Sterenborg was zelfs bang dat alle grote projecten niet meer door zouden gaan vanwege het debacle rondom de zuidelijke ringweg.

'Het leeft al een aantal maanden. Dat de knoop doorgehakt is, is heel goed. Maar dat het ten koste gaat van de andere projecten is heel jammer, want die zijn ook heel belangrijk voor de regio en de provincie.'

