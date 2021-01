Avondklok nabij en 'dringend advies om visite tot één persoon te beperken'

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met het plan, dan komt er zaterdag of zondag een avondklok. Ook is er per direct het 'dringende advies om visite te beperken tot maximaal één persoon'.

Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdagmiddag bekend.

Kamer moet instemmen

Wanneer de avondklok exact ingaat, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is er donderdag een Kamerdebat. Zodra daar een meerderheid voor de maatregel is, duurt het volgens Rutte 'nog een paar dagen' tot alles geregeld is.

Mocht de avondklok er komen, dan mag je niet meer zonder geldige reden de straat op tussen 20.30 uur 's avonds en 4.30 uur 's ochtends. 'Een heftige maatregel', aldus Rutte. 'Niemand staat te juichen bij een avondklok. Ik niet, Hugo de Jonge niet, niemand niet.'

Wanneer wél naar buiten?

Tijdens de avondklok mag je wél naar buiten in deze situaties:

- Bij een calamiteit

- Als jij, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft

- Als je van je werkgever voor werk naar buiten moet

- Als je naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland

- Als je onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen

- Als je onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen

- Als je een aangelijnde hond uitlaat. Dit doe je in je eentje

Alle uitzonderingen en voorwaarden zijn tot in detail terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Bezoek ontvangen

Tot aan de persconferentie mocht je nog twee mensen van dertien jaar of ouder thuis ontvangen. Dat aantal is vanaf nu één. 'Minder contacten, dat is en blijft de essentie. Bezoek thuis is een belangrijke bron van besmetting.'

Crematies en begrafenissen

Vanaf komende maandag gaat het maximum aantal aanwezigen bij een crematie of begrafenis omlaag van honderd naar vijftig.

Vliegverkeer

Om de nieuwe mutaties van het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden, geldt er vanaf zaterdag een vliegverbod vanuit de 'risicogebieden' Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de landen in Zuid-Amerika.

Wat voor gevolgen hebben de avondklok en het nieuwe bezoekersadvies voor jou? Laat het weten via onderstaand formulier.

