Gemeente tegen krakers: Gideonweg is de enige plek

De stadsnomaden die zondag nog een oude schroothandel aan de Ulgersmaweg in de stad Groningen kraakten, moeten toch echt naar een terrein aan de Gideonweg. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf. De krakers willen dat niet, want ze vinden die locatie te gevaarlijk.

'Op papier lijkt het best een mooie plek', zegt kraker Berber. 'Het is groen, best groot en je hebt er geen buren. Maar er zijn best veel misstanden.'

'Aan de overkant van het water is een opslag van chemische stoffen, wij staan midden in de gevarenzone die er omheen ligt', zegt ze. 'Dus het mag niet eens. Er is vervuilde grond en het is onder een hoogspanningskabel. De gemeente zegt dat we hier kunnen staan, wij vinden van niet.'

De gemeente heeft aangeboden het terrein aan het eind van de Gideonweg op eigen kosten te verbeteren voor de krakers. 'Maar de krakers hebben zelf aangegeven dat ze niet naar de locatie toe willen', zegt Van der Schaaf. Het is niet duidelijk hoe drastisch de verbeteringen van de gemeente zouden zijn.

'Locaties niet voor het oprapen'

'Wij willen graag het aantal locaties voor alternatieve woonvormen uitbreiden, maar de locaties liggen niet voor het oprapen', zegt de wethouder. De krakers zoeken nog uit wat ze met de situatie moeten.

De stadsnomaden woonden eerst op de vloeivelden van het oude suikerunieterrein. Na tussenkomst van de rechter zijn ze daar weggestuurd.

Zondag doken ze dus op aan de Ulgersmaweg. De politie arresteerde dertien mensen. Ze kwamen maandag weer vrij. De gemeente heeft de wagens van de stadsnomaden naar de locatie aan de Gideonweg gesleept.

