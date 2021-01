Raadsleden diep teleurgesteld over N33: 'Treurig dat de regio de dupe wordt'

De provincie Groningen had 89 miljoen euro gereserveerd voor de verdubbeling van de weg tussen Zuidbroek en Appingedam. Twee derde van dat bedrag wil het provinciebestuur nu gebruiken om de tekorten bij de ringweg op te vangen.

'Eerst Stad, dan Ommelanden'

'Ik vind het ongelooflijk wat hier gebeurt', zegt Han van der Vlist (SP) van Midden-Groningen. 'Dat de regio hier de dupe van wordt, vind ik heel treurig.' Markus Ploeger (Gemeentebelangen): 'Het is het klassieke verhaal van eerst de stad en dan pas de Ommelanden.'

Eemsdelta-raadslid Ina Schenkel (ChristenUnie) merkt dat het steeds drukker wordt op de N33. Volgens haar is de verdubbeling ook daarom hard nodig:

'Het is een belangrijke verkeersader richting het industrieterrein in Delfzijl en de Eemshaven. We hebben heel erg ons best gedaan om het geld bij elkaar te krijgen en in feite zijn we klaar om te beginnen.'

Iwan Poucki (Lokaal Belang Eemsdelta): 'Het is de doodsteek voor de N33. Als het niet doorgaat, zetten ze ons twintig jaar terug in tijd. Er is al zoveel tijd en geld in gestoken.'

Verdubbeling essentieel voor NPG-plannen

Bert Raangs (CDA) uit Appingedam vindt het vooral zonde, nu er met het Nationaal Programma Groningen 1,15 miljard euro wordt geïnvesteerd in het gebied: 'Voor de plannen die wij hebben, is die weg onmisbaar. De teleurstelling is enorm.'

De raad van Eemsdelta bereidt een gezamenlijke motie voor. Daarin brengen de raadsleden de teleurstelling onder woorden en willen ze het gemeentebestuur steunen in de zoektocht naar extra geld van provincie of Rijk.

Raangs: 'We hebben met elkaar afgesproken dit gebied naar een hoger plan te trekken. Dan haalt vervolgens de provincie geld uit het potje dat essentieel is voor die ambitie. Dat is een hele rare.

Gemeentebelangen Eemsdelta-raadslid Edward Stulp vindt eigenlijk dat de motie een stap verder moet gaan: 'Alleen met een vingertje wijzen is te mager. Het wordt tijd dat wij een vuist maken. Een motie van wantrouwen tegen het college van Gedeputeerde Staten is op zijn plaats.'

Gemeenten gaan met provincie om tafel

Wethouders van Midden-Groningen, Het Hogeland en Eemsdelta lieten dinsdag al weten met de provincie in gesprek te willen om te kijken naar andere manieren om de verdubbeling alsnog voor elkaar te krijgen.

Provinciale Staten houdt begin volgende maand een debat over de kwestie.

