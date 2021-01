'De maatregelen zijn nodig, maar ik denk dat iedereen er van baalt'

Ze maakt zich zorgen over mensen die zich eenzaam of depressief voelen. 'Het RIVM houdt wekelijks bij hoe het gaat met de Nederlanders en met name de jongeren hebben het lastig. We moeten blijven zorgen voor de mensen in onze omgeving. Dat wordt nu wel lastiger', zegt ze, doelend op de voorgenomen avondklok en de beperking van het aantal bezoekers tot één per dag.

Donkere weken op komst

Coronaminister Hugo de Jonge sprak over 'donkere weken waar we door heen moeten'. 'Dat is voor sommige mensen een harde dobber. Probeer elkaar te helpen, al is het maar met een ogenschijnlijk klein gebaar', zegt de minister.

Aandacht voor eenzaamheid

Metting: 'De enige manier is om toch contact te maken met mensen die eenzaam zijn. Er is bovendien een groep die geen gebruik kan maken van een computer. Stel je voor wat dat betekent. Dan wordt het leven binnen helemaal eenzaam. Daar moet de overheid wel aandacht voor hebben. Maak het zoeken van hulp laagdrempeliger.'

'Hoe lang hou je het vol?'

'Je ziet dat het draagvlak voor de maatregelen aardig hoog is. Ik denk dat de meeste Nederlanders er zich wel aan willen houden. Maar hoe lang hou je het vol, is er een einde aan dit gebeuren? Gelukkig wordt het straks lente en zomer, wellicht kunnen we dan weer wat meer doen. Meestal is een virus dan minder actief.'

'We moeten gaan kijken hoe we kunnen leven met corona op een enigszins normale manier', stelt Metting. 'Bijvoorbeeld door veel sneltesten op het werk, waar ook veel besmettingen plaatsvinden.'

'Nog een keer schrap zetten'

Premier Mark Rutte sprak in de persconferentie over de zware opgave waar Nederland voor staat. 'We komen hier uit, maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten. We moeten de derde golf zo veel mogelijk klein houden en voor zijn. Het gaat na tien maanden onder je huid zitten, dat is gewoon zo.'

Lees ook:

- Avondklok nabij en 'dringend advies om visite tot één persoon te beperken'

- ‘Nu echt perspectief nodig, want het virus kan nog heel lang ons leven beheersen’

- Het laatste nieuws in ons coronablog