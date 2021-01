PVV: ‘Gedeputeerde moet ook luisteren naar input oppositie’

In het debat over het akkoord van 1,5 miljard voor de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied zijn er volgens Van Kesteren en andere leden in Provinciale Staten voldoende opmerkingen te maken, waar Staghouwer mee aan de slag moet.

Zorgen over 'bestuurlijke spaghetti'

De anderhalf miljard is bedoeld als extra voor de versterkingsoperatie en toekomstperspectief voor Groningen. Maar de meeste partijen in Provinciale Staten zijn bang dat het bedrag en het plan onderdeel worden van de ‘bestuurlijke spaghetti’ in het gasdossier.

‘Is er een tijdspad afgesproken?’, vraagt Van Kesteren zich af. ‘Wat zijn de concrete doelen? College, focus je nou op resultaat, minder bestuurlijke spaghetti en bureaucratie. Wees pragmatisch en gericht op schadeafhandeling.'

Steun voor oproep Van Kesteren

Hij wordt gesteund door Groninger Belang, SP, Partij voor het Noorden, Forum voor Democratie en 50 Plus.

Coalitiepartijen GroenLinks en PvdA willen weten of de 1,5 miljard een eindbedrag is of dat er bij oplopende kosten ruimte is voor een extra bijdrage van het Rijk. Gedeputeerde Staghouwer benadrukt dat het geen eindbedrag is.

Maar Van Kesteren wil ook dat Staghouwer de opmerkingen uit de oppositie meeneemt. ‘Er zijn veel meer praktische bezwaren aangedragen, wat gaat het college daar nu concreet aan doen?’, vraagt hij zich af. ‘We willen geen machtspolitiek waarvan het college zegt: wij weten wel wat goed is. Ook wij vertegenwoordigen Groningen en hebben recht van spreken.’

Samen om tafel

Staghouwer wil met Van Kesteren om tafel. De PVV-voorman kan een lijst met opmerkingen aanleveren zodat ze samen kunnen kijken of daar in de nieuwe versterkingsafspraken aan is voldaan.

