Groningen is op zoek naar gedupeerden toeslagenaffaire: 'Wij kunnen helpen'

In de gemeente Groningen zijn in totaal 85 huishoudens getroffen door de affaire. Die gezinnen hebben ook recht op de door het kabinet toegezegde 30 duizend euro. 'Wij weten alleen om hoeveel gevallen het gaat, maar niet om wie het gaat', zegt wethouder Isabelle Diks (GroenLinks). 'Er zijn 25 huishoudens bij ons bekend, die zitten ook in de schuldhulpverlening. De andere 60 kennen wij niet en de Belastingdienst mag niet zomaar adresgegevens doorsturen.'

Helpen bij oplossen problemen

De stadsbestuurder hoopt dat de overige getroffen mensen zich melden bij de gemeente. 'Hun situatie is zeer erbarmelijk en daarom hebben we besloten om een speciaal team in te stellen.'

Dat team neemt de gedupeerden bij de hand en gaat aan een oplossing werken. 'We gaan de mensen niet alleen dichter bij die dertigduizend euro brengen, maar we willen ook kijken hoe we de overige problemen kunnen oplossen. Wij kunnen ze helpen.'

Contact zoeken over huurachterstanden

Volgens Diks is er sprake van meer problematiek bij de getroffenen. Zo wil de gemeente contact leggen met de woningcorporaties als er sprake is van een huurachterstand, maar kan er ook hulp worden geboden bij het oplossen van mentale en fysieke problemen die zich voordoen door toedoen van de toeslagenaffaire.

'Wij kunnen met één klap de situatie normaliseren. Wij zijn in staat om mensen in te vliegen en te werken aan een oplossing. Op die manier kunnen mensen de situatie achter zich laten.'

Haags geld is niet voldoende

Vanuit Den Haag krijgt de gemeente 103 duizend euro om de problematiek aan te passen. 'Het gaat hier om extra kosten die we anders niet hadden gehad. We moeten het met dat bedrag doen tot eind 2023. Ik denk niet dat het genoeg is', zegt Diks in alle eerlijkheid. 'Het allerbelangrijkste is dat de mensen op een goede manier worden geholpen.'

