Stad wil nieuwe beregeningsinstallatie voor sportvelden: 'Het moet duurzamer'

'De afgelopen jaren zien we meer schommelingen in het weer en ondanks de vele regenval is er wel een neerslagtekort', zegt sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie). 'We moeten de velden daardoor vaker beregenen om ze in een goede conditie te houden.'

Bestaande installatie draait op diesel

Dat beregenen gaat handmatig, er moet dus elke keer iemand naar het sportveld rijden. Bovenal draait de installatie op dit moment op dieselmotoren. 'Dat is natuurlijk niet echt duurzaam te noemen', betoogt Jongman. 'Die motoren staan dan 's nachts te draaien en bovendien moet er altijd iemand naartoe. Met deze installatie heeft niemand er last van.'

Geslaagde proef in Engelbert

De afgelopen periode is er een beregeningsproef gehouden op de sportvelden van de voetbalclub in Engelbert. Dat is naar wens gegaan en daarom wil de wethouder meerdere velden van zo'n automatische installatie voorzien. Kosten: 8,4 ton. 'Dat bedrag zijn we nu ook kwijt aan het beregenen van de velden, het past dus binnen het budget', zegt ze over de uitgave.

Gemeenteraad is aan zet

De velden die zo'n speciale installatie krijgen, zullen de komende jaren niet vervangen worden door een kunstgrasveld. De gemeente heeft naast de 37 grasvelden ook nog 50 kunstgrasvelden in beheer. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of de installaties ook daadwerkelijk worden aangelegd.

Lees ook:

- Robots maaien sportvelden in Midden-Groningen: 'Clubs uit heel het land kijken met veel interesse'