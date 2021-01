Supermarkten eerder dicht door avondklok: 'Doe je boodschappen op tijd'

Niels van der Schoot in zijn Coop-filiaal aan de Meeuwerderweg in Stad (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

De maatregel die het kabinet wil instellen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat naar verwachting zaterdag of zondag in en geldt tussen 20.30 en 04.30 uur. Niemand mag dan nog naar buiten, op straffe van een boete van 95 euro.

Op de maatregel worden wel een paar uitzonderingen gemaakt, onder meer voor mantelzorgers. Ook voor calamiteiten, mensen die voor werk op pad zijn of mensen die hun hond uitlaten geldt een uitzondering.

Klantenstroom

Een ontheffing voor supermarkten zit er niet in, zo bleek tijdens de persconferentie woensdagmiddag. De gevolgen zijn in onze provincie het grootst voor supermarkten in de stad Groningen, waar veel filialen tot 21.00 of 22.00 uur open zijn.

De Coop aan de Meeuwerderweg in Stad is normaal gesproken doordeweeks tot 22.00 uur open, maar sluit vanaf vrijdag om 20.15 uur.

'We zullen de planning moeten omgooien', zegt filiaalmanager Niels van der Schoot. Hij verwacht geen omzetverlies door de maatregel.

'De ingreep is niet verschrikkelijk groot, behalve dat we een andere klantenstroom gaan krijgen. Mensen moeten, als ze de mogelijkheid hebben, vroeger de boodschappen doen. De meeste klanten komen trouwens nu al vóór 20.00 uur, in verband met het alcoholslot.'

De klant moet er zelf rekening mee houden op tijd thuis te zijn Niek Kemkers - bedrijfsleider Coop

Mark Rutte riep in de persconferentie mensen op 'om eens 's ochtends' hun boodschappen te doen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel verzoekt klanten juist verspreid over de dag te komen.

Eigen verantwoordelijkheid

Bij Coop Lubbers aan de Paterswoldseweg in Stad wordt de sluitingstijd aangepast van 22.00 naar 20.30 uur 's avonds. 'De klant moet er zelf rekening mee houden op tijd thuis te zijn. Uiteindelijk is het leidend wat het hoofdkantoor doet, maar deze tijd houden wij nu aan. Maar natuurlijk gaat veiligheid boven alles', zegt bedrijfsleider Niek Kemkers.

Ik weet nog niet of ik mijn personeel tot half tien kan laten werken Bedrijfsleider Albert Heijn

Voor de bevoorrading van zijn winkel verandert er weinig, vertelt de manager. 'Ons brood komt om 6.00 uur 's ochtends binnen en de kruidenierswaren om 7.00 uur. Dat kan prima doorgaan. 'We gaan wel wat schuiven in de vulmomenten, daar zullen we nu direct om half zeven 's avonds al mee gaan beginnen.'

Puzzelen

Bij de Albert Heijn in de stad-Groninger wijk De Wijert, beter bekend als AH Willems, weten ze nog niet hoe ze de bevoorrading gaan regelen. De winkel is normaal gesproken tot 21.00 uur open.

'Ik moet nog met mijn personeel in overleg', zegt de bedrijfsleider die niet bij naam genoemd wil worden. 'Ik ga uit dat ik straks om 20.00 uur dicht moet, maar dat zorgt weer voor een puzzel met het vakkenvullen. Ik moet eerst uitzoeken of ik mijn personeel nog tot 21.30 uur kan laten doorwerken. Iedereen moet wel weer thuis kunnen komen natuurlijk.'

