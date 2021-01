Eerste jaar noodopvang voor wilde dieren was een 'gekkenhuis'

De dierenopvang voor wilde inheemse dieren is een jaar geleden in het leven geroepen als dependance van Faunavisie Wildcare in Westernieland. ‘Wij doen hier de eerste hulp om de rijtijden van de Dierenambulance korter te maken’, legt Brugge uit. ‘Je bent vanuit hier toch meer dan een uur onderweg naar Westernieland. Voor dieren die zwaargewond zijn, is dat te lang.’

De opvang in Blijham had een druk eerste jaar (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

'Er is minder natuurlijke selectie'

Afgelopen zomer zat de opvang in Oost-Groningen ‘bomvol’. ‘Het was echt een gekkenhuis’, zegt Brugge. ‘Dat is het gevolg van de goede zomers die we tegenwoordig hebben. Strenge winters zijn er bijna niet meer en dus is er ook minder natuurlijke selectie.’

Maar ook de coronacrisis speelt een rol. ‘De dieren die hier zitten, zijn vooral gevonden door wandelaars. Mensen zitten meer thuis en in de pauze gaan ze wandelen. En ze zien meer van de dieren in hun eigen tuin.’

Brugge vangt nu vooral veel uilen en buizerds op (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Weinig ervaring

In de opvang in Blijham zitten nu vooral uilen en buizerds. Brugge: ‘Door de mooie zomer is het aantal ratten en muizen explosief gegroeid. Daardoor zijn er ook meer roofvogels, want er was voedsel genoeg. Deze vogels zijn van afgelopen voorjaar en ze zijn nog geen ervaren vangers. Nu het kouder is, komen ze in de problemen en belanden ze bij ons.’

Lees ook:

- 'Japanse Mickey Mouse' gevonden in de berm bij Beerta

- Boeren met handen in het haar door muizenplaag: 'Bijna alles is kaalgevreten'