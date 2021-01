Remco Balk: 'Het leek alsof ze me niet graag hier wilden houden'

‘Ik was zo’n elf of twaalf jaar toen ik bij FC Groningen kwam voetballen’, vertelt Balk vanuit de auto. Hij heeft net zijn contract ondertekend in Utrecht en is nu officieel speler van de ploeg uit de Domstad. In Utrecht heeft hij een contract voor 4,5 jaar ondertekend.

De eerste goal

In Enschede maakt Balk 25 september zijn debuut voor FC Groningen. Hij maakt een goede indruk in de met 3-1 verloren wedstrijd. Een week later, als Ajax op bezoek komt in Groningen, start de 19-jarige aanvaller voor het eerst in de basis. Hij scoort die zondagmiddag zijn eerste en ook enige goal in de hoofdmacht van de Trots van het Noorden. Niemand die toen vermoedde dat hij een paar maanden later bij FC Utrecht onder contract zou staan. Balk zelf ook niet. ‘Natuurlijk had ik ook gewild dat ik nog een paar jaar bij FC Groningen zou voetballen’, zegt hij er zelf over. ‘Het is allemaal ook nog best wel gek.’

'Het vertrouwen ontbrak'

De ‘Zlatan van Zuidhorn’, zoals Balk door vrienden is omgedoopt, miste bij FC Groningen het vertrouwen. Daarom besloot hij om zijn aflopende contract niet te verlengen en op avontuur te gaan. De aanvaller legt zijn keuze voor FC Utrecht uit.

Vorig seizoen werd het contract van een aantal jeugdspelers opengebroken en verlengd door FC Groningen. Het contract van Balk zat daar niet bij. De club was nog onvoldoende overtuigd van zijn kwaliteiten. ‘Daar was ik toen nog helemaal niet mee bezig’, vertelt Balk. 'Ik vond het mooi voor die andere jongens dat ze wel een contract kregen, maar het duurde wel lang voor mij.’

Als Groningen eerder was gekomen, dan had Balk hoogstwaarschijnlijk komende week gewoon bij de selectie van FC Groningen gezeten. ‘Dan had ik nooit nagedacht over andere clubs. Als de eerste aanbieding, die pas op 13 november kwam, beter was geweest, dan had ik ook meer vertrouwen gevoeld. Op het laatste hadden ze een prima aanbieding, maar toen was het vertrouwen al niet meer goed.’

Het geld was ook niet echt van wauw Remco Balk

'FC Groningen sprak nooit echt een plan naar mij uit'

‘Dat was niet echt best als ik eerlijk ben’, zegt Balk over dat eerste voorstel in november. ‘Ik had niet het juiste gevoel en miste het vertrouwen. Het leek wel alsof ze me niet echt heel graag hier wilden houden.’

‘Het geld was ook niet echt van wauw’, vertelt Balk eerlijk. ‘Maar ze wisten bijvoorbeeld nog niet of ik volgend seizoen bij de eerste selectie zou komen. Ze spraken nooit echt een plan naar mij uit. Ik wilde bijvoorbeeld graag weten wat ze volgend jaar met mij van plan zouden zijn. Stel dat het even iets minder zou gaan, dan zou ik bij het -21 team spelen. Dat niveau is voor mij gewoon iets te laag.’

'Ik denk dat ik me hier wel ga vermaken'

‘Dat is ook de reden dat ik toen nee heb gezegd op 31 december. Ik miste echt het vertrouwen en ik wilde wel eens weten of andere clubs het meer in mij zouden zien zitten. FC Utrecht kwam bijvoorbeeld wel met een goed mooi plan. Hier zit ik bij de eerste selectie en als ik niet speel, dan kan ik bij Jong FC Utrecht minuten in de Keuken Kampioen Divisie maken. Het is voor mij een mooie stap en ik denk dat ik me hier wel ga vermaken.’

Het raakt vooral mijn moeder, dat vind ik wel moeilijk Remco Balk

Kritiek op social media

De afgelopen tijd kreeg de 19-jarige veel over zich heen op social media. Zelf doet het hem niet zoveel, maar dat geldt niet voor zijn familie. ‘Het raakt vooral mijn moeder, dat vind ik wel moeilijk. Mijn vrienden en familie weten gelukkig wel beter, maar ik vind het wel jammer. Mensen hebben tegenwoordig van tevoren al een mening, maar ja. Dat is kennelijk zo.’

Nu alles is afgerond kan Balk zich opmaken voor zijn nieuwe avontuur in de Domstad. ‘Morgen sta ik als het goed is voor het eerst hier op het veld. Het is nog best wel spannend allemaal. Vooral mijn moeder heeft het nu druk om mij met alles te helpen. Ze vindt het ook heel moeilijk dat ik nu ga verhuizen. De jongste en leukste zoon gaat haar nu verlaten’, lacht Balk.

Remco Balk speelde uiteindelijk elf officiële wedstrijden voor FC Groningen. Daarin kwam hij dus één keer tot scoren.

