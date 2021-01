Groningen staat voor rentree van gezinsverzorger: 'Jammer dat het met vrijwilligers moet'

Een aantal linkse partijen in de gemeenteraad van Groningen wil de gezinsverzorger weer in ere herstellen. GroenLinks, SP, PvdA en 100% Groningen pleiten daarvoor. De gezinsverzorger moet weer voor rust, reinheid en regelmaatzorgen in gezinnen die het moeilijk hebben.

Het plan kan op het enthousiasme van alle partijen rekenen. Het stadsbestuur stelt voor om de functie door vrijwilligers te laten uitvoeren, maar dat ziet geen enkele politicus zitten.

Terug in de tijd

Gezinsverzorgers deden hun intreden in de jaren 50. Ze kwamen bij gezinnen thuis en hielpen naast chronisch zieken en weduwnaarsgezinnen ook de gezinnen waar sprake was van sociale problematiek.

Vooral in de jaren 80 werden er honderdduizenden vrouwen ingezet als gezinsverzorger. Diegene moest erger voorkomen en tijdig hulp bieden. Door bezuinigingen op de zorg is het beroep echter van het toneel verdwenen. Onder aan voering van 100% Groningen moet de Gezinsverzorger 2.0 worden ingevoerd.

Marjet Woldhuis (100% Groningen): 'Als je het door bijvoorbeeld het overlijden van je partner even niet meer weer hoe je het moet vinden, dan is het fijn dat er iemand komt die stabiliseert en ontzorgt zodat je weer lucht krijgt. Dat is wat een gezinsverzorger in onze ogen zou moeten zijn.'

Minder hulpverleners in één gezin

'In het huidige hulpaanbod is niet altijd ruimte voor het daadwerkelijk ondersteunen; het voor- en meedoen' in het gezin', zo valt te lezen in het gezamenlijke plan van de vier partijen. Ze constateren dat probleemgezinnen nu te snel en te zware hulp krijgen. Daarnaast zouden er ook teveel hulpverleners bij één huishouden over de vloer komen.

Het in ere herstellen van het beroep hoeft wat betreft de plannenmakers niet van vandaag op morgen te gebeuren. De politici willen eerst een twee jaar durende proef laten draaien. Anders vrezen ze dat de gezinsverzorger de 'zoveelste hulpverlener wordt'.

In de pilot moet naar voren komen of er met indicaties gewerkt moet worden, maar ook of de hulpverleners in dienst moeten treden en hoeveel uren er voor worden uitgetrokken.

Wethouder positief, maar..

Het stadsbestuur ziet wel wat in het voorstel. Ze zijn mede positief omdat ze het eveneens niet wenselijk vinden dat er meerdere zorgverleners bij één gezin over de vloer komt. De gemeente wil niet werken met betaalde krachten, maar werken met 'geschoolde vrijwilligers'.

Vrijwilligerswerk is prachtig, maar dit is belangrijk werk waar kennis en kunde voor nodig Jalt de Haan - CDA-raadslid

De uitvoering zal dan in handen komen van de WIJ-teams. Bij die teams kunnen inwoners terecht voor ontmoeting, ondersteuning en jeugd- en zorgtaken. De gemeente wil met vrijwilligers werken omdat er bijna geen geld beschikbaar is voor dit nieuwe idee.

Geen vrijwilligers

De overige partijen reageren allen positief op het plan, maar ze zien niks in het idee van het college om de functie in te vullen door een vrijwilliger. 'We hebben echt onze twijfels om dit werk te laten doen door vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is prachtig, maar dit is belangrijk werk waar kennis en kunde voor nodig. Dan moet je dat eerlijk betalen', zegt Jalt de Haan namens het CDA.

Ook coalitiepartij ChristenUnie staat niet positief tegenover de inzet van vrijwilligers. 'Wij hebben wel het idee dat de functie moet worden uitgevoerd door een zwaargewicht', aldus Gerben Brandsema. 'Vanuit dat idee is het dus teleurstellend dat er een oplossing wordt gezocht in de vorm van vrijwilligers.'

Genderneutraal

Coalitiepartij D66 benadruk dat ze het goed vinden dat er in één gezin ook één hulpverlener komt. 'Jammer dat het college dan voorstelt om dit met vrijwilligers te doen', zegt Wieke Paulusma. 'Dan voeg je dus een vrijwilliger toe aan alle professionals.'

Paulusma valt verder over de term gezinsverzorger. 'Verzin daar alsjeblieft een genderneutraal woord voor. Het is wat mij betreft echt een term van een aantal eeuwen geleden.' Een nieuwe term heeft Paulusma echter ook niet in de aanbieding.

De suggestie dat dit door vrijwilligers wordt uitgevoerd is voor ons een miskenning van de aard van ons voorstel Wim Koks - SP-raadslid

GroenLinks-raadslid Femke Folkerts benadrukt dat de term al genderneutraal is. 'We hebben het nergens over gezingsverzorgster, maar over gezinsverzorger.'

'Bestaat nog niet'

Verantwoordelijk wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) benadrukt dat er geen budget aanwezig is om betaalbare krachten in te zetten. 'Ik ben het eens met de gedachte achter het voorstel, daarom hebben we gekeken hoe het wel kan. Toen zijn we gekomen met vrijwilligers.' Diks benadrukt dat niet Jan en alleman naar een gezin met problemen wordt gestuurd.

De woorden van de wethouder kunnen de partijen niet overtuigen. 'De suggestie dat dit door vrijwilligers wordt uitgevoerd is voor ons een miskenning van de aard van ons voorstel', zegt SP'er Wim Koks. Coalitiepartij PvdA benadrukt ook dat ze de functie niet door een vrijwilliger willen laten invullen. 'Dat willen we niet gezien de zwaarte van de functie', zegt Els van der Weele.

Het voorstel wordt aan het eind van de maand besproken in de raadsvergadering. Dan moet blijken of er daadwerkelijk een meerderheid is voor het plan.

