UMCG helpt mantelzorgers: 'Ze cijferen zichzelf vaak helemaal weg'

Mantelzorgers gaan zo op in het verzorgen van hun naaste, dat ze zichzelf vaak helemaal vergeten. Om dat te voorkomen en hen ook bij andere zaken te helpen heeft het UMCG een website ontwikkeld. Speciaal voor mantelzorgers die een naaste verzorgen die ongeneeslijk ziek is.

Anne Looijmans, onderzoeker in het UMCG, ontwikkelde samen met haar collega's het platform MantelzorgBalans dat is bedoeld voor mantelzorgers die een naaste helpen in de laatste fase van zijn of haar leven.

'Mantelzorgers blijken veelal tegen dezelfde zaken aan te lopen. Veel mantelzorgers hebben het zwaar, ze zorgen met veel liefde voor anderen. Ze cijferen zichzelf vaak helemaal weg en gaan een rollercoaster in. Ze weten niet hoelang het duurt, dat tijdschema is heel lastig in te schatten', zegt Looijmans.

Balans

'Durf je dan ook je grenzen aan te geven? Dat is lastig. Veel mantelzorgers zeggen: dit doe je omdat je van iemand houdt. Ze zien zichzelf niet als mantelzorger. Daardoor dreigt dat de mantelzorger zichzelf vergeet.'

Het nieuwe platform moet voor een beetje verlichting zorgen. ‘De tool helpt mantelzorgers om meer stil te staan bij zichzelf en de tijd voor zichzelf te nemen. Maar het helpt ook met al het regelwerk dat erbij komt kijken en met het omgaan met de eigen emotie. Het zorgt voor meer balans in het leven van de mantelzorger.’

Herinneringen

Wat betekent dit concreet? ‘We bieden oefeningen en informatie aan. We hebben ook een plek gecreëerd waar mantelzorgers herinneringen op kunnen slaan. Hier kan je van alles kwijt, van foto’s tot anekdotes, en die kan je delen met andere mantelzorgers. Zodat er ook aandacht is voor de mooie momenten, want die zijn er ook.'

'De oefeningen helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, het balanceren van zorgactiviteiten en de andere dingen in je leven, het bepalen van wat jij belangrijk vindt en het organiseren van het contact met de omgeving', aldus de onderzoeker.

Samenwerking

Het project MantelzorgBalans is een samenwerking tussen het UMCG, MantelzorgNL, Zorgbelang Groningen, Ligare, Vilans, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMW. Voor meer informatie kunnen mantelzorgers terecht op balans.mantelzorg.nl