Donar verslaat Yoast United bij debuut Watts

De basketballers van Donar hebben een overwinning geboekt in de eredivisie, na de oorwassing van afgelopen zaterdag uit bij ZZ Leiden (98-67). In Bemmel werd het woensdagavond 81-89 tegen Yoast United.

Donar begon goed tegen de nieuwkomer in de eredivisie, die het eerste duel in de eredivisie verloor van Landstede Hammers uit Zwolle. Na een driepunter op de buzzer van Will Moreton stonden de Groningers na het eerste kwart al met zestien punten voor (14-30). Halverwege stond het 37-55, en na drie kwarten was de voorsprong ook nog riant (55-74). In het laatste bedrijf kwam de thuisploeg toch nog flink dichterbij.

Debuut Watts

Justin Watts, die speelde met nummer 24, maakte ongeveer anderhalve minuut voor het einde van het eerste kwart zijn debuut voor Donar. In totaal speelde hij een kleine elf minuten, waarin hij geen punten maakte.

Koenis

Topscorer aan de kant van Donar was Thomas Koenis met negentien punten en zeven rebounds. DaVonté Lacy was goed voor vijftien punten. Juwann James, Sheyi Adetunji en Willem Brandwijk waren wegens blessures niet van de partij.

Europe Cup in Den Bosch

Volgende week speelt Donar in Den Bosch drie wedstrijden in vier dagen voor de Europe Cup. Dinsdag spelen de Groningers om 18.00 uur tegen thuisploeg Heroes. Donderdag is BC Parma uit Rusland om 21.00 uur de tegenstander. Een dag later speelt de ploeg van coach Ivan Rudez om 18.00 uur tegen BC Borisfen uit Wit-Rusland.

