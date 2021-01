Spelers, staf en directie van FC Groningen zien wederom af van deel salaris

Vorig jaar in mei ontsloeg FC Groningen elf medewerkers om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Tevens deden alle medewerkers een loonoffer, wat de club uiteindelijk een besparing van meer dan een miljoen euro opleverde. De directie zag daarbij af van eventuele bonussen.

Iedereen staat net zolang een deel van het salaris af tot er weer met publiek gevoetbald mag worden of tot uiterlijk 30 juni 2021.

Crisis het hoofd bieden

De komende maanden doet de club weer een beroep op de supporters om de crisis het hoofd te kunnen bieden. 'Je moet dan eerst weer naar jezelf kijken', vertelt Gudde. 'Het is mooi dat de grootverdieners binnen de club wederom een offer brengen. Het zijn ook echt serieuze bedragen waar we het over hebben. Iedereen ziet de ernst van de situatie op dit moment in. Voor spelers voelt het ook verschrikkelijk om in een leeg stadion te spelen. En spelers en mensen binnen onze organisatie die meebetalen aan dat offer worden natuurlijk sowieso al goed betaald en beloond. Ze hebben ook absoluut een voorkeurspositie ten opzichte van de rest. Maar je hoeft het niet te doen.'

'We hebben onze situatie bij de spelers en staf geschetst en daar was heel veel begrip. Binnen een half uur was duidelijk dat zij een verlenging van de solidariteit onderschrijven. Dit tekent betrokkenheid en daar zijn wij heel blij mee.'

Afgelopen jaar viel de financiële schade van de club door het coronavirus nog mee, doordat supporters en sponsoren massaal afzagen van compensatie. Met verschillende acties werd de club door haar supporters en oud-spelers geholpen.